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В Україну почнуть імпортувати медичний канабіс: видано перший дозвіл

В Україну почнуть імпортувати медичний канабіс

В Україні видано перший дозвіл на ввезення субстанції медичного каннабісу.

Про це повідомляє Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

"2 червня 2025 року Держлікслужбою було видано перший дозвіл на право ввезення на територію України субстанції медичного каннабісу. Дозвіл було видано на субстанцію, яка зареєстрована в Україні та внесена до Державного реєстру лікарських засобів", – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, з 16 серпня 2024 року в Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу. Ліки з медичного канабісу виготовлятимуться в умовах аптеки та призначатимуться за рецептом пацієнтам, для яких звичайні лікарські засоби не мають терапевтичного ефекту або викликають побічні реакції.

Придбати такі ліки в Україні можна буде лише за електронним рецептом, в якому буде вказуватись лікарська форма та дозування, назви діючих речовин, які входять до їхнього складу.

Очікується, що лікарські засоби з медичного канабісу будуть доступні пацієнтам у формі оральних крапель, твердих капсул, дентальних паст.

Закон про легалізацію медичного канабісу президент Володимир Зеленський підписав у лютому 2024 року.

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імпорт (2356) ліки (583) Держлікслужба (27) канабіс (32)


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марихуана это сорняк прежде всего ,растет в украине идеально, но менты взяли под контроль все, теперь покупай те сорняки по заоблачным ценам, а менты вам расскажут что это наркота а церква шо до аду попадете, а менты и все кто кричал наркоте нет заработают, а любой нуждающийся могбы вырастить себе куст на огороде это проще чем огурцы вырастить! но нет смотрите везут из за тридяветь земель,заморское зелье трепещите, ведь во всех сериалах вам показали как честные менты аяяй...
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04.06.2025 12:25 Відповісти
Марихуана єто плохо!!! Она должна бьіть запрещена! Пойду жахну легальной водочки и отлуплю жену с дочерью в пьяном угаре. Батя наркоман - ужас, батя алкаш - збс!!!
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04.06.2025 13:22 Відповісти
ВОЗ выложило исследование, что максимальный терапевтический эффект у марихуаны с равными частями THK и CBD. Так что этот импорт просто бад
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04.06.2025 13:33 Відповісти
За легальним імпортом на три копійки, оформленим документально, буде стояти нелегальний на мільйони. Схема класична. Все буде під ковпаком т.зв. правоохоронних органів, починаючи від нелегальної доставки сировини до нелегального продажу готовой ширки.
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04.06.2025 14:18 Відповісти

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