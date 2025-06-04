В Україну почнуть імпортувати медичний канабіс: видано перший дозвіл

В Україні видано перший дозвіл на ввезення субстанції медичного каннабісу.

Про це повідомляє Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

"2 червня 2025 року Держлікслужбою було видано перший дозвіл на право ввезення на територію України субстанції медичного каннабісу. Дозвіл було видано на субстанцію, яка зареєстрована в Україні та внесена до Державного реєстру лікарських засобів", – йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, з 16 серпня 2024 року в Україні почав діяти закон про легалізацію медичного канабісу. Ліки з медичного канабісу виготовлятимуться в умовах аптеки та призначатимуться за рецептом пацієнтам, для яких звичайні лікарські засоби не мають терапевтичного ефекту або викликають побічні реакції.

Придбати такі ліки в Україні можна буде лише за електронним рецептом, в якому буде вказуватись лікарська форма та дозування, назви діючих речовин, які входять до їхнього складу.

Очікується, що лікарські засоби з медичного канабісу будуть доступні пацієнтам у формі оральних крапель, твердих капсул, дентальних паст.

Закон про легалізацію медичного канабісу президент Володимир Зеленський підписав у лютому 2024 року.