БЕБ викрило масштабну схему нелегального виробництва електронних сигарет: вилучили товару на 1,2 мільярда. ФОТОрепортаж

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з СБУ виявили та ліквідували масштабну схему незаконного виготовлення та розповсюдження рідин для електронних сигарет.

Під час обшуків в організаторів схеми вилучили нелегальний товар орієнтовною вартістю 1,2 мільярда гривень, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, незаконне виготовлення, зберігання та збут рідин, картриджів, заправних контейнерів та ємностей для "електронок" організувало подружжя з Харківщини.

Виробляли контрафактну продукцію у Харківській та Львівській областях, її продавали гуртовим покупцям та через точки роздрібної торгівлі.

У межах розслідування справи детективи БЕБ провели 9 обшуків у складських приміщеннях, цехах з виробництва рідин та за місцями проживання фігурантів.

За результатами обшуків вилучено:

понад 2,8 тонни нікотиновмісних рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

понад 8,6 тонни гліцерину;

майже 1,4 млн харчових ароматизаторів в пластикових ємностях;

обладнання для виготовлення рідин та наповнення електронних сигарет, систему для маркування;

електронні пристрої для паління, комп’ютери, мобільні телефони, документи, чорнові записи тощо.













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Досудове розслідування у справі розпочато за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів). Наразі встановлюється повне коло причетних осіб, додали у БЕБ.

Як повідомлялося, раніше детективи БЕБ у Львівській області викрили нелегальну мережу, яка займалася продажем електронних сигарет та рідин до них. В організаторів схеми провели 11 обшуків та вилучили товару на 36 млн грн.