"Укроборонпром" найняв юристів Трампа для реєстрації офісу у США, відкритого рік тому

Державне акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") 23 травня підписало договір із американською компанією Squire Patton Boggs (US) LLP про надання адвокатських послуг для створення свого представництва у США.

Вартість цієї угоди становитиме лише $20 тис., але вона може передбачати подальшу співпрацю, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

До кінця року американська компанія надаватиме адвокатські послуги з правового консалтингу щодо питань вибору оптимальної юридичної форми створення представництва у Вашингтоні. Зокрема:

консультуватиме щодо найбільш відповідної форми офісу: дочірня компанія, філія чи товариство з обмеженою відповідальністю. Ця рекомендація враховуватиме операційні потреби "Укроборонпрому", включаючи мінімізацію податкових зобов’язань за умов очікуваної комерційної діяльності та сприяння імміграції українського персоналу;

консультуватиме щодо податкових наслідків у США, пов’язаних з кожною формою бізнесу, що розглядається, включаючи спосіб розрахунку податкового зобов’язання, наслідки для уникнення подвійного оподаткування, розкриття інформації "Укроборонпрому" перед податковими органами США, можливі міркування щодо податкового планування та пов’язані з оподаткуванням обмеження на діяльність з метою використання переваг бізнес-форми;

оцінить наслідки відповідальності для кожної форми бізнесу, запропонує структуру, яка зменшить ризики судових процесів, особливо пов’язаних з фактом володіння "Укроборонпромом" українським урядом та із потенційними зв’язками компанії з оборонною промисловістю;

проаналізує імміграційні стратегії для полегшення переведення українських працівників.

Закупівлю провели без торгів, бо це дозволено для адвокатських послуг. Крім того, хоча замовник розіслав запити про надання комерційної пропозиції, позитивний відгук із підтвердженням готовності щодо подальшої співпраці для реєстрації представництва та надання супутніх послуг (податковий та візовий консалтинг тощо) надійшов лише від Squire Patton Boggs.

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Squire Patton Boggs – міжнародна юридична фірма, яку називають однією з найбільших лобістських фірм у світі. За даними CNN, у 2022 році комітет політичних дій Трампа "Save America" виплатив їй майже $250 тисяч за юридичні послуги.

А у 2024 році агентство Bloomberg Law повідомляло, що фірма найняла колишнього радника Трампа з міжнародної економіки Еверетта Айсенстата і ексміністра оборони Марка Еспера. Партнер компанії Ед Ньюберрі говорив, що він і нова голова адміністрації Трампа Сьюзі Вайлз обмінялися текстовими повідомленнями безпосередньо перед виборами.

Як повідомлялося, "Укроборонпром" заявляв про відкриття представництва у Вашингтоні у липні 2024 року, у церемнії брали участь тодішній гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін та на той час міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

У вересні минулого року Верховна Рада звільнила Камишіна з посади голови Мінстратегпрому і призначила на неї Сметаніна. Після цього президент Володимир Зеленський призначив Камишіна своїм радником зі стратегічних питань.