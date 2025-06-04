"Інтерпайп" почав постачати труби для соляних шахт в Італії
Українська промислова компанія "Інтерпайп" продовжує розширювати свою присутність на європейському ринку, постачаючи трубну продукцію для спеціалізованих проєктів клієнтів.
Зокрема, "Інтерпайп" розпочав постачання труб для проєкту у соляній промисловості в Італії (провінція Піза, регіон Тоскана), повідомляє пресслужба компанії.
Для місцевого замовника український виробник виготовить обсадні труби діаметром 127 мм, відповідно до стандарту API 5CT.
Зазначається, що видобуток солі з родовищ у Тоскані має тисячолітню історію, понад 100 останніх років здійснюється у промислових масштабах.
"Процес видобутку починається з буріння відносно неглибоких свердловин, які проектуються з використанням безшовних обсадних труб та насосно-компресорних труб, виготовлених зі сталі, що має необхідну міцність та корозійну стійкість для використання у високоагресивних умовах навколишнього середовища", – уточнили в "Інтерпайпі".
В компанії додали, що за останні роки європейський ринок став "по справжньому домашнім" для українського виробника. Зокрема, "Інтерпайп" опанував та поставив понад 250 нових видів трубної продукції, які здебільшого є нішевими, щоб задовольнити специфічні потреби клієнтів з ЄС.
"Отже, "Інтерпайп" демонструє, що здатен пропонувати індивідуальні рішення для найвимогливіших замовлень, зокрема, для буріння у висококорозійних та агресивних середовищах, наприклад, соляних шахт в Італії при виробництві та отриманні надчистої солі для фармацевтичної та агрохарчової галузі", – додали в компанії.
Як повідомлялося, окрім трубної продукції, українська промислова компанія "Інтерпайп" експортує колеса для вантажних вагонів на європейський ринок і планує вийти у сегмент пасажирських коліс.
Нагадаємо, "Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції. Продукція компанії постачається більш ніж у 50 країн світу.
У 2024 році "Інтерпайп" реалізував 511 тис. тонн трубної продукції та 115 тис. тонн залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.
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