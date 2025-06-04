"Укрзалізниця" провалила роботу з основними клієнтами через ціноутворення та зриви доставок, – опитування

Серед вантажовласників провели опитування, яке мало на меті показати, наскільки вони задоволені співпрацею з "Укрзалізницею". Результати виявилися невтішними: індекс лояльності клієнтів (Net Promoter Score), який показує прихильність споживачів послуг до компанії, складає лише 27%, а індекс готовності рекомендувати – взагалі негативний, тобто більша кількість респондентів не рекомендує співпрацю з компанією.

Про це пише GMK Center.

Найбільшими проблемами вантажовласників під час залізничних перевезень є негнучкість ціноутворення, несвоєчасність і недоступність інформування про події з вагоном/вантажем, недоступність інформації про дислокацію вагонів та недотримання встановлених термінів доставки вантажів.

Найгірше вантажовідправники очікувано ставляться до тарифної політики "Укрзалізниці":

за гнучкість ціноутворення та відповідність тарифу ринковим умовам вона отримала 4,6 бала з 10,

своєчасність і доступність інформування про події з вантажами під час перевезення оцінили в 5,2 бала,

дотримання встановлених термінів доставки вантажів перевізником – у 5,6 бала.

Найвище клієнти оцінили зручність роботи в інформаційних системах "Укрзалізниці" – 7,2 бала, та зручність оформлення перевізних та супутніх документів у процесі перевезення – 7,6 бала.

Загальна оцінка рівня задоволеності якістю послуг (Customer Effort Score) "Укрзалізниці" складає 6 балів.

Опитування залізничних вантажовідправників було проведено з 6 по 14 травня 2025 року.

Як повідомлялося, раніше "Укрзалізниця" ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37%. У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У "Дунайському пароплавстві" заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а в будівельній асоціації попередили про можливе подорожчання будматеріалів на 15%.

Зі свого боку експерти залізничного ринку заявили, що "Укрзалізниця" має оптимізувати надлишкову інфраструктуру, яка наразі продукує величезні збитки, та перейти до системи тарифоутворення, що передбачає сплату тільки за наданий обсяг послуг. Зараз "Укрзалізниця" включає до вантажного тарифу весь обсяг збитків, які має.