Китай може зробити найбільше в своїй історії замовлення літаків Airbus

Китай розглядає можливість замовлення сотень літаків Airbus SE вже наступного місяця, і зараз ведуться переговори з китайськими авіакомпаніями щодо розміру потенційного замовлення.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Угода може стосуватися близько 300 літаків і включати як вузькофюзеляжні, так і широкофюзеляжні моделі. За інформацією іншого джерела, замовлення може включати від 200 до 500 літаків.

Втім, поки переговори є нестабільними і можуть зірватися або зайняти більше часу.

Airbus стабільно збільшує свою частку продажів у Китаї, чому сприяє фінальна складальна лінія в Тяньцзіні для літаків A320.

Угода такого масштабу, що обговорюється, допоможе закріпити домінування європейського виробника літаків на одному з провідних авіаційних ринків світу.

Для його американського конкурента Boeing Co. ведення бізнесу в Китаї стало складнішим, оскільки компанія втягнута в торговельну війну президента США Дональда Трампа з Китаєм.

Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц можуть відвідати Пекін у липні з нагоди 50-річчя дипломатичних відносин між Китаєм та ЄС. Франція та Німеччина є найбільшими акціонерами Airbus, і масштабна угода вигідно виглядала б для Китаю.

Наразі Boeing має труднощі в Китаї. У квітні Пекін заборонив поставки нових літаків Boeing китайським авіакомпаніям. Торгові суперечки та скандали довкола моделі 737 Max тягнуться вже кілька років, надаючи Airbus перевагу на ринку, де раніше панував баланс. Boeing не отримував великих замовлень з Китаю щонайменше з 2017 року через торговельну напруженість та проблеми.

Якщо замовлення зросте до 500 літаків, воно вважатиметься одним із найбільших в історії та найбільшим для Китаю, перевершивши угоду на поставку близько 300 вузькофюзеляжних літаків Airbus, виготовлених у 2022 році, вартість якої тоді становила близько $37 млрд.

Серед інших домовленостей раніше фігурували Air India Ltd., яка підписала угоду про купівлю 470 літаків Airbus та Boeing ще у 2023 році, та інша індійська авіакомпанія, IndiGo, що розмістила рекордне замовлення у Airbus у середині 2023 року на 500 вузькофюзеляжних літаків.

Як повідомлялося, в середині травня Китай скасував місячну заборону на поставки літаків Boeing Co. авіакомпаніям після перемир'я в торговельних переговорах зі США.