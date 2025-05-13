Китай скасував заборону на поставки літаків Boeing, зупинені через мита Трампа, – Bloomberg

Китай скасував місячну заборону на поставки літаків Boeing Co. авіакомпаніям після перемир'я в торговельних переговорах зі США.

Про це пише Bloomberg.

Так, цього тижня китайським перевізникам та урядовим установам почали повідомляти, що поставки літаків американського виробництва можуть відновитися. Авіакомпаніям надано право організовувати доставку у власний час та на власних умовах.

Такий крок відбувся після того, як дві найбільші економіки світу домовилися про тарифне перемир'я, причому США знизили свої сукупні 145% мита на більшість китайського імпорту до 30% на 90 днів.

Китай погодився скоротити свої 125% мита на американські товари до 10% та скасувати інші контрзаходи, вжиті проти США з 2 квітня.

Водночас, як зазначається, відновлення поставок реактивних літаків може бути короткочасним, якщо "тарифна війна" не буде вирішена протягом тримісячної перерви.

Компанія Boeing опинилась у центрі торговельної суперечки після того, як оприлюднення президентом США Дональдом Трампом мит проти більшості основних торговельних партнерів було віддзеркалено відповідними митами з боку Китаю. Це призвело до витіснення літаків Boeing з ринку для китайських перевізників, а Пекін наказав авіакомпаніям припинити поставки літаків компанії.

Втім, хоча скасування заборони відкриває шлях для відновлення поставок, незрозуміло, як скоро китайські авіакомпанії зможуть отримати необхідні їм літаки.

На початку травня авіакомпанія Ryanair пригрозила скасувати замовлення на сотні літаків Boeing, якщо мита, запроваджені США, призведуть до суттєвого зростання цін.

Мита США для Китаю

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових мит на імпорт товарів із 185 країн світу. Базова ставка склала 10% (у тому числі вона застосовується для України), але для багатьох держав вони вищі.

Тарифи на товари з Китаю початково склали 34%, з країн ЄС – 20%, зі Швейцарії – 31%, із Ізраїлю – 17%, з Казахстану – 27%. Водночас мита щодо Росії, КНДР, Куби та Білорусі не запровадили. В адміністрації Трампа пояснювали, що щодо цих країн діють санкції, тому торгівля з ними вже обмежена. Крім того, Трамп запровадив додаткове мито на імпорт автомобілів та запчастин до них у розмірі 25%.

9 квітня Трамп оголосив про 90-денну паузу в підвищенні мит для більшості країн, але продовжив підвищувати тарифи для китайських товарів. У підсумку ставка мит США на китайський імпорт становила 145%.

12 травня США та Китай домовилися призупинити дію рішень про взаємне підвищення мит на 90 днів.