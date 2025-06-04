Валютні обмеження НБУ лишаються головним бар’єром для інвестицій в Україну, – "Метінвест"

Головною причиною падіння іноземних інвестицій в Україну є, безсумнівно, повномасштабна війна. Але існують інші бар'єри, які перешкоджають інвестуванню: серед них найважливішим є валютні обмеження, встановлені Національним банком України.

Про це розповів голова офісу генерального директора Групи "Метінвест" Олександр Водовіз на форумі про фінанси та інвестиції Forbes Money в Києві.

Водовіз зазначив, що в 2024 році до країни надійшло $3,3 млрд прямих іноземних інвестицій, із яких $2,8 млрд – це реінвестиції, і лише $500-600 млн "чистих" інвестицій. Для порівняння: у 2021 році цей показник становив $7,8 млрд.

"До війни великі компанії залучали кредити на сотні мільйонів чи навіть мільярди доларів. Зараз мова йде про пошук фінансування на рівні 5-10 млн євро. Обсяги залучення капіталу скоротилися в десятки разів. Українська економіка стикається з критичним дефіцитом інвестицій, без яких її стійкість під загрозою. А без стабільної економіки країна не зможе виграти війни. Це питання існування держави", – підкреслив Водовіз.

За його словами, один із головних чинників, що стримує залучення інвестицій в Україну, – це обмеження Нацбанку щодо виплат дивідендів та валютних операцій.

"Ми стикаємось із цим під час переговорів із міжнародними кредиторами. Наприклад, ми плануємо побудувати сонячну електростанцію потужністю 50 МВт на наших підприємствах і знайшли інституцію, готову надати фінансування. Проте на етапі обговорення фінансової моделі постає питання: "Ваш ліміт – 1 млн євро на місяць. Як ви збираєтеся повертати 50 млн інвестицій?". За таких умов повернення коштів стає нереальним", – сказав Водовіз.

Він зазначив, що Нацбанк зберігає це обмеження попри валютні резерви на рівні $46-48 млрд. І якщо для малого та середнього бізнесу ліміту в 1 млн євро на місяць може виглядати прийнятним, то для великого бізнесу з кредитним портфелем у $2,5 млрд це обмеження надто жорстке.

Тому, підкреслив Водовіз, держава має вести збалансовану фіскальну політику, щоб підтримати бізнес і залучити інвестиції.

"Ми спостерігаємо, як великий бізнес скорочується: закриваються заводи та підприємства – це відчувають усі. Так, важливо наповнювати бюджет, але не менш важливо – не перегнути палицю, щоб всі ті, хто в кінці року мають сплачувати податки, дожили до цього часу", – резюмував голова офісу СЕО "Метінвесту".

Присутній на форумі голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев своєю чергою заявив, що валютні обмеження, встановлені Нацбанком, дійсно потрібно наблизити до потреб бізнесу. Він уточнив, що його Комітет також закликає до регулятора до пом’якшення.

Раніше виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко заявила, що валютні обмеження негативно впливають на сприйняття України іноземними інвесторами, а це в свою чергу працює проти інвестиційного іміджу країни.