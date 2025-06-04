"Укренерго" отримає $200 мільйонів як відшкодування витрат на захист електропідстанцій

Кабінет Міністрів України спрямував $200 млн на відшкодування "Укренерго" витрат на захист електропідстанцій.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 4 червня.

"Ухвалюємо рішення для нашої енергетичної стійкості. За погодженням із Міжнародним банком реконструкції та розвитку спрямуємо частину гранту в $200 млн на відшкодування "Укренерго" коштів, які компанія витратила на захист електропідстанцій", – сказав Шмигаль.

Він додав, що, окрім того, компанія "Укргазвидобування" отримає кредит на 36,4 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку. Кошти спрямують на закупівлю нових мобільних бурових установок.

"Робимо все, щоб до нового опалювального сезону прийти підготовленими й забезпечити людей взимку світлом і теплом", – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" повідомили, що наразі запровадження графіків відключення електроенергії для населення влітку не прогнозується навіть в години пікового споживання у спекотні дні.

Перед тим у Міністерстві енергетики запевняли, що графіки планових ремонтів на енергообʼєктах та графіки відновлення обладнання на 2025 рік сплановані таким чином, аби мінімізувати можливий дефіцит потужності та уникнути необхідності запровадження графіків відключення світла.

Водночас у міністерстві зазначали, що загрозою для стабільного енергопостачання може бути вплив обстрілів з боку РФ.