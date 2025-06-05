Банки вже профінансували відновлення енергетики на понад 18 мільярдів. За місяць сума зросла на 200 мільйонів

Банки за період з 1 червня 2024 року до 25 травня 2025 року отримали 4,5 тис. заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 86,4 млрд грн та почали фінансувати такі проєкти (надали кредити та відкрили ліміти) на суму 18,2 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України за результатами опитування 20 банків.

Обсяг валового портфеля кредитів на енергетичні потреби юридичних осіб з урахуванням погашення станом на кінець травня становить 11,8 млрд грн.

Зокрема, за травень:

отримано 231 заявку від бізнесу на суму 1,4 млрд грн;

схвалено 98 заявок на суму 2,6 млрд грн;

надано 86 кредитів загальним обсягом 252 млн грн.

Загальна профінансована з червня минулого року потужність генерації за наданими бізнесу позиками становить понад 705 МВт. Найбільші обсяги коштів виділено на придбання та монтаж газопоршневих когенераційних установок (262 МВт), побудову СЕС (249 МВт), купівлю дизельних та бензинових генераторів (130 МВт).

Проєкти фінансуються у 21 області країни.

Окрім того, впродовж травня населенню надано 616 кредитів на енергетичні потреби на суму 110 млн грн, а загалом із червня – 7 980 кредитів на 1,2 млрд грн.

Обсяг валового портфеля кредитів фізичним особам на зазначені цілі з урахуванням погашення становить 962 млн грн.

"Нагадаємо, здебільшого кредити на енергетичні потреби потребують відповідного проєктування, закупівлі обладнання та передбачають поетапне фінансування, тож фактичні обсяги наданих кредитів менші за обсяги отриманих банками заявок. Водночас сума отриманих заявок завищена через їх подання одночасно в кілька банків та подальший вибір одного з них або взагалі відмову від кредиту на користь альтернативних джерел фінансування", – зазначили в Нацбанку.

Як повідомлялося, банки за період із 1 червня 2024 року до 28 квітня 2025 року отримали 4 269 заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 85 млрд грн та розпочали їхнє фінансування (надали кредити та відкрили ліміти) на суму 18 млрд грн.