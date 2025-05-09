Банки профінансували відновлення енергетики на 18 мільярдів. Загальна сума заявок майже в 5 разів більша

Банки за період із 1 червня 2024 року до 28 квітня 2025 року отримали 4 269 заявок від бізнесу на кредитування проєктів із відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 85 млрд грн та розпочали їхнє фінансування (надали кредити та відкрили ліміти) на суму 18 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України з посиланням на дані опитування 20 банків.

Як зазначається, обсяг валового портфеля кредитів на енергетичні потреби юридичних осіб з урахуванням погашення станом на кінець квітня становить 11,5 млрд грн.

Зокрема за квітень:

отримано 183 заявки від бізнесу на суму 1,1 млрд грн;

схвалено 67 заявок на суму 192 млн грн;

надано 79 кредитів загальним обсягом 1,3 млрд грн.

Загальна профінансована з червня потужність генерації за наданими бізнесу позиками становить понад 680 МВт.

Найбільші обсяги коштів виділено на придбання та монтаж газопоршневих когенераційних установок (262 МВт), побудову СЕС (227 МВт), купівлю дизельних та бензинових генераторів (128 МВт). Проєкти фінансуються у 21 області країни.

Окрім того, впродовж квітня банки надали населенню 565 кредитів на енергетичні потреби на суму 105 млн грн, а загалом із червня – 7 364 кредити на 1 млрд грн.

Обсяг валового портфеля кредитів фізичним особам на зазначені цілі з урахуванням погашення становить 876 млн грн.

Здебільшого кредити на енергетичні потреби потребують відповідного проєктування, закупівлі обладнання та передбачають поетапне фінансування, тож фактичні обсяги наданих кредитів менші за обсяги отриманих банками заявок.

Водночас сума отриманих заявок завищена через їх подання одночасно в кілька банків та подальший вибір одного з них або взагалі відмову від кредиту на користь альтернативних джерел фінансування.

Раніше повідомлялося, що Світовий банк надасть Україні $70 млн для підтримки стабільності роботи енергосистеми.

Також стало відомо, що Фонд підтримки енергетики України, створений у квітні 2022 року, зібрав внесків від партнерів на 1,2 млрд євро.