Болгарії дозволили перейти на євро з 2026 року

Європейська Комісія та Європейський центральний банк схвалили перехід Болгарії на євро з 2026 року. Таким чином вона стане 21 країною-учасницею валютного блоку.

Про це пише Bloomberg TV Bulgaria, передає LIGA.net.

Так, Європейська комісія та ЄЦБ підтвердили, що Болгарія готова до приєднання до єврозони. У спеціальних звітах відомств ідеться, що країна виконує всі необхідні економічні та правові умови для переходу на спільну валюту.

Зокрема, Болгарія відповідає чотирьом ключовим критеріям (відомим як "Маастрихтські"): щодо інфляції, державних фінансів, відсоткових ставок і валютного курсу.

Як зазначається, позитивна оцінка двох інституцій ЄС є останнім і найбільш суттєвим кроком на шляху до запровадження євро з моменту приєднання Болгарії до Європейського механізму обмінних курсів II (ERM II) у липні 2020 року.

Очікується, що звіти про конвергенцію ознаменують початок ланцюга законодавчих маневрів, які призведуть до запровадження євро в Болгарії з 1 січня 2026 року.

План розгляду буде наступний: 19 червня звіти розглядатимуть на засіданні Єврогрупи в Люксембурзі, 20 червня відбудеться затвердження проєкту рекомендації на рівні Ради ЄС з економічних та фінансових справ (ECOFIN), 26-27 червня документи розгляне Європейська рада, 8 липня остаточне рішення мають ухвалити Європарламент та Рада ЄС – воно визначить офіційну дату переходу на євро.

Після ухвалення рішення в Болгарії розпочнеться підготовка до зміни валюти. Зокрема, буде встановлено правила округлення під час конвертації левів у євро, визначено порядок обміну банкнот та передбачено перехідний період подвійних цін (він триватиме рік із моменту введення євро).

Як повідомлялося, на початку року Молдова прив'язала курс валюти до євро замість долара.

Своєю чергою Національний банк України наразі лише вивчає питання зміни основної курсоутворюючої валюти з долара США на євро, не варто очікувати, що це відбудеться найближчим часом.