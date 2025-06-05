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Новини
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Болгарії дозволили перейти на євро з 2026 року

Болгарія перейде на євро з 2026 року – країна отримала дозвіл від ЄК та ЄЦБ

Європейська Комісія та Європейський центральний банк схвалили перехід Болгарії на євро з 2026 року. Таким чином вона стане 21 країною-учасницею валютного блоку.

Про це пише Bloomberg TV Bulgaria, передає LIGA.net. 

Так, Європейська комісія та ЄЦБ підтвердили, що Болгарія готова до приєднання до єврозони. У спеціальних звітах відомств ідеться, що країна виконує всі необхідні економічні та правові умови для переходу на спільну валюту.

Зокрема, Болгарія відповідає чотирьом ключовим критеріям (відомим як "Маастрихтські"): щодо інфляції, державних фінансів, відсоткових ставок і валютного курсу.

Як зазначається, позитивна оцінка двох інституцій ЄС є останнім і найбільш суттєвим кроком на шляху до запровадження євро з моменту приєднання Болгарії до Європейського механізму обмінних курсів II (ERM II) у липні 2020 року.

Очікується, що звіти про конвергенцію ознаменують початок ланцюга законодавчих маневрів, які призведуть до запровадження євро в Болгарії з 1 січня 2026 року.

План розгляду буде наступний: 19 червня звіти розглядатимуть на засіданні Єврогрупи в Люксембурзі, 20 червня відбудеться затвердження проєкту рекомендації на рівні Ради ЄС з економічних та фінансових справ (ECOFIN), 26-27 червня документи розгляне Європейська рада, 8 липня остаточне рішення мають ухвалити Європарламент та Рада ЄС – воно визначить офіційну дату переходу на євро.

Після ухвалення рішення в Болгарії розпочнеться підготовка до зміни валюти. Зокрема, буде встановлено правила округлення під час конвертації левів у євро, визначено порядок обміну банкнот та передбачено перехідний період подвійних цін (він триватиме рік із моменту введення євро).

Як повідомлялося, на початку року Молдова прив'язала курс валюти до євро замість долара.

Своєю чергою Національний банк України наразі лише вивчає питання зміни основної курсоутворюючої валюти з долара США на євро, не варто очікувати, що це відбудеться найближчим часом.

Автор: 

Болгарія (253) євро (182) Єврокомісія (1095) Європейський центральний банк (94)


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Як повідомлялося, на початку року Молдова прив'язала курс валюти до євро замість долара.

Своєю чергою Національний банк України наразі лише вивчає питання зміни основної курсоутворюючої валюти з долара США на євро, не варто очікувати, що це відбудеться найближчим часом. Джерело: https://censor.net/n3556209

гнати у шію керівництво нацбанку ‼️‼️
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05.06.2025 10:20 Відповісти
А шо це дає? Відв'язатись від долара та прив'язатись до євро. Якщо в країні інфляція зашкалює то хоч до чого прив'яжи результат буде одинаковий. Треба працювати та менше красти тоді і валюта буде стабільною. Але зараз війна, а от крадуть ссуки і під час неї... На жаль...
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05.06.2025 10:39 Відповісти
Це дає единий європейський простір - бо ми европейці.
І ще сильніше відриває від пост совку.
ХОЧА ДЕЯКІ ПРИ ВЛАДІ (і портновський геттманцев і Шмигаль і голова нацбанку ) сильно противляться до цього кроку. Мабуть пашуть на кацапів
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05.06.2025 10:45 Відповісти
А Польща, Чехія, Угорщина, Румунія і т.д. вони не Європа? Чи не в єдиному просторі?
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05.06.2025 11:03 Відповісти
Ви чогось не розумієте? Усі(‼️) европейські країни привʼязані до евро - нерухомість у евро, авто у евро , банкі у евро.
А Україна ( як пост совок) привʼязана до долара - нерухомість у доларах, авто у доларах , банки у доларах
ЦЕ ВІДРИВАЄ УКРАЇНУ ВІД ЕДИНОГО ЕВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТІРУ
і скажу з мого досвіду- це проблема для бізнесу - треба ( якогось фера) постійно перераховувати евро у доллар
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05.06.2025 11:18 Відповісти
Особисто мені по барабану. Хоч в євро, хоч долар. Головне, щоб вони були на рахунку. А раніше говорили (в кишені)
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05.06.2025 11:24 Відповісти
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05.06.2025 11:25 Відповісти

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