Виробники знайшли спосіб обходити заборону на продаж ароматизованих електронних сигарет, – опитування

Виробники знайшли спосіб обходити законодавчі обмеження на продаж ароматизованих електронних сигарет, пропонуючи споживачам так звані "самозаміси", коли споживач купує набір компонентів і самостійно їх змішує разом.

Про це керівник громадської організації "Європейський вибір України" Тарас Клименко розповів під час пресконференції на тему "Що думають українці про ініціативи у сфері боротьби з курінням", присвяченій результатам опитування, проведеного ГО "Європейський вибір України" разом з соціологічною службою Центру Разумкова.

За даними опитування, близько 70% користувачів ароматизованих електронних сигарет знають, що вони заборонені в Україні. Проте лише 2,2% споживачів припинили вживати їх після заборони.

Крім того, заборона деяких тютюнових та нікотинових виробів призвела до того, що споживачі шукають заборонені продукти в інших країнах або на нелегальному ринку – так відповіли 76% респондентів.

За словами Клименка, якщо споживач купує нелегальну продукцію або сам собі змішує рідину для електронних сигарет, неможливо проконтролювати концентрацію шкідливих або навіть заборонених речовин. Тому зі споживачами потрібно працювати і пояснювати всі ризики такої продукції.

"Досвід з електронними сигаретами довів, що заборони не завжди ефективні – потрібен також контроль обігу та інформування як молоді, так і дорослого населення", – пояснив Клименко.

Водночас, 78,5% опитаних згодні з тим, що замість заборони, уряд повинен зосередитися на освіті нинішніх курців про переваги відмови від куріння та заохоченні переходу на альтернативи для тих, хто має намір продовжувати курити.

"Цей сигнал регуляторам варто розглядати як аргумент на користь комплексного підходу: посилення контролю, ефективної міжвідомчої взаємодії та інформування населення щодо ризиків, пов’язаних із споживанням нелегальної продукції", – додав Клименко.

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Як повідомлялося, від 11 липня 2024 року заборонено продавати ароматизовані електронні сигарети та рідини до них. Такі вимоги статей 10 та 10-1 Закону № 1978-IX, який ухвалили у 2023 році. Заборона стосується і рідин, які містять смак фруктів, ментолу або інші компоненти, що змінюють чи маскують справжній смак тютюну.