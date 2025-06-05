Компанії із Данії отримають 20 мільйонів євро на підтримку експорту з ЄС до України

Європейський інвестиційний фонд та Данське експортно-кредитне агентство EIFO підписали першу угоду в межах експортної кредитної гарантійної програми Європейського Союзу для України на 20 млн євро. Ця ініціатива має на меті підтримати європейські компанії, що працюють з Україною, та посилити економічну інтеграцію України з ЄС.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

"Підписана гарантія – перша з 13 аналогічних угод, що готуються у країнах-членах ЄС – передбачає фінансування до 20 млн євро для експортно-кредитних операцій, що дозволить близько 40 данським компаніям зміцнити свою присутність на українському ринку", – сказано в повідомленні.

Механізм гарантії від ЄІФ впроваджується в межах інноваційної програми "експортних кредитів" за підтримки ініціативи InvestEU від Європейської Комісії.

"Завдяки підтримці бюджету ЄС цей механізм допомагає європейському бізнесу зберігати та розширювати торговельні зв'язки з Україною. [...] Ми очікуємо, що й інші держави-члени скористаються механізмом і зроблять внесок в успіх цієї важливої ініціативи", – заявив єврокомісар із економіки та продуктивності, впровадження та спрощення Валдіс Домбровскіс.

Загалом експортно-кредитна програма, яка передбачає надання близько 300 млн євро гарантій для підтримки європейських малих і середніх підприємств та компаній із середнім рівнем капіталізації з ЄС, вже за кілька тижнів після запуску в липні 2024 року отримала обсяг заявок, що значно перевищив доступне фінансування.

Європейський інвестиційний фонд – частина групи Європейського інвестиційного банку. Підтримує малі та середні підприємства у країнах ЄС наданням доступу до фінансування через широку мережу уповноважених фінансових посередників. EIF розробляє та реалізує інструменти акціонерного та боргового фінансування, що сприяють підприємництву, інноваціям, зеленому та цифровому переходу й створенню нових робочих місць. Програма InvestEU забезпечує довгострокове фінансування ЄС через мобілізацію державних і приватних інвестицій. Програма об'єднує фінансові інструменти ЄС у єдину архітектуру, спрощуючи доступ до фінансування та підвищуючи ефективність його використання.

Нагадаємо, наприкінці березня цього року уряд Данії анонсував запровадження нової державної гарантії, за якою держава через Данський експортно-інвестиційний фонд (Danmarks Eksport- og Investeringsfond, EIFO) покриває загалом 1 млрд данських крон (130 млн євро), або до 70% інвестицій данських компаній в українські оборонні підприємства.

До того повідомлялося, що в межах ініціативи ZBROYARI: Manufacturing Freedom протягом 2024 року в оборонну промисловість України було залучено понад $1,5 млрд.

Із загальної суми у кооперації з Данією, завдяки реалізації "данської моделі" використано більш ніж $500 млн. Вона передбачає відшкодування коштів замовнику за вже укладеними контрактами між українським Міноборони та виконавцем.