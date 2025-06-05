Нацбанк оцінив втрати через припинення "торговельного безвізу" з ЄС у $800 мільйонів

Чисті втрати експорту, пов’язані зі скасуванням так званого "торговельного безвізу" з ЄС та відновленням довоєнного режиму торгівлі з 6 червня, у червні-грудні 2025 року становитимуть близько $800 мільйонів.

Про це заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук розповів на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми повертаємось до умов поглибленої всеохоплюючої вільної торгівлі з Європейським Союзом, якою у нас передбачено близько 30 квот. Якщо постачання відбуватиметься лише у межах цих квот, то, звичайно, це відчутно вплине на експорт, передусім зернових", – сказав Ніколайчук.

Він нагадав, що певні квоти вже діяли для українських товарів у минулому році: для кукурудзи, яєць, цукру, овець, птиці. Водночас він зауважив, що експорт цих товарів відбувався навіть поза межами квот, що свідчить про збереження конкурентоспроможності українських товарів на ринку ЄС.

Крім того, заступник голови НБУ зазначив, що у минулому році завдяки морському коридору відновилися постачання українських продовольчих товарів на ринки Азії, Африки.

Водночас він наголосив, що ефект від повернення довоєнних умов торгівлі з ЄС є вагомим для платіжного балансу та валютного ринку.

"Валютний ринок точно не є критичним і точно може компенсуватися відповідними заходами монетарної та валютно-курсової політики Національного банку для уникнення негативних ефектів на нашу спроможність забезпечити і стійкість валютного ринку і забезпечити переведення інфляції до 5%-ї цілі", – запевнив Ніколайчук.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Торговельний безвіз" з ЄС добігає кінця. Що буде далі?

Як повідомлялося, ЄС вирішив не продовжувати дію запроваджених у 2022 році автономних торговельних преференцій для України, які відомі як "торговельний безвіз".

Після цього торгівля з Україною у ЄС відбуватиметься за довоєнними правилами. Зокрема, Єврокомісія 22 травня ухвалила перелік перехідних заходів щодо українського експорту в ЄС, які набудуть чинності із 6 червня. Вони передбачають відновлення квот на імпорт українських товарів цього року в обсязі 7/12 від звичайних річних обсягів, які діяли до 2022 року. Водночас Єврокомісія обіцяла провести переговори про внесення змін Угоди про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС, які можуть передбачати перегляд квот.

У Мінекономіки України назвали такий розвиток подій "найгіршим сценарієм" і закликали ЄС зберегти чинні умови принаймні до внесення змін до DCFTA між Україною та ЄС. Однак переговори з ЄС про внесення змін до DCFTA ще навіть не розпочалися, розповідала 9 травня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, у травні 2024 року Рада Євросоюзу затвердила продовження дії призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу ще на рік, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів. Єврокомісія запропонувала запровадити квоти на деякі продукти, щоб захистити ринок ЄС. Зокрема, на яйця, птицю, цукор, овес, кукурудзу, крупи та мед.

Тоді у Єврокомісії анонсували консультації з Україною відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію, щоб узгодити довгострокову лібералізацію взаємних тарифів.