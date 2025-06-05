Вартість українського агроекспорту зросла до $433 за тонну. Це на чверть більше, ніж торік

У травні 2025 року вартість українського агроекспорту зросла до $432,7 за тонну, що майже на чверть більше, ніж у 2024 році ($315 за тонну).

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, інформує пресслужба міністерства.

"Це чітке свідчення того, що Україна все більше експортує продукцію з вищою доданою вартістю. Загалом наші аграрії експортували продукції на $2 млрд 29 млн, відвантаживши 4,69 млн тонн", – наголосив міністр.

Він уточнив, що до ТОП-5 країн-імпортерів української агропродукції у травні 2025 року (за вартістю) увійшли:

Туреччина – $404,9 млн;

Нідерланди – $147,4 млн;

Польща – $138,3 млн;

Італія – $127,7 млн;

Єгипет – $109,8 млн.

Коваль додав, що найвищими були ціни на продукти глибокої агропереробки. Зокрема, Україна у травні експортувала 2,9 тис. тонн вершкового масла на $20,5 млн, тобто за ціною $7 077 за тонну продукції. Водночас соків (плодові та овочеві) експортовано майже 9 тис. тонн на $19,8 млн, в перерахунку – це $2 213 за тонну.

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Як повідомлялося, на зростання вартості однієї тонни українського аграрного експорту могло вплинути падіння експорту зерна у травні.

Так, у травні (станом на 26 травня) Україна експортувала 2,45 млн тонн зернових і зернобобових культур. Для порівняння, у травні минулого року (станом на 29 травня) експорт зернових сягав 4,95 млн тонн.