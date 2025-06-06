Росія почала надавати талібам мобільний зв’язок

Росія продовжує зміцнювати співпрацю з рухом "Талібан", який править у Афганістані та який Росія виключила зі списку терористичних організацій. Так, російський розробник телекомунікаційного обладнання "НТЦ Протей" розмістив на базових станціях зв'язку в чотирьох регіонах країни свій програмно-апаратний комплекс – ядро ​​мобільної мережі 4G.

Про це повідомив представник "Ростелекому", передає The Moscow Times.

Російська компанія домовилася з "Протеєм" про створення ядра базової станції приблизно за 2 млрд руб. Компонент відповідає за транзит більшої частини трафіку між користувачами та серверами. Установка обладнання на афганські базові станції забезпечить стільниковим зв'язком до 10 млн абонентів (населення країни на початок року становило 44,3 млн осіб).

За очікуваннями компанії, до 2029 року витрачені кошти повернуться до бюджету у вигляді податкових надходжень.

Після захоплення влади в Афганістані талібами в 2021 році великі постачальники телекомобладнання, зокрема Ericsson і Nokia, пішли з ринку через введені санкції. Китайські компанії, включно з Huawei та ZTE, також обмежили свою роботу в країні.

Раніше віцепрем'єр РФ Алексєй Оверчук заявив, що Росія збирається збудувати в Афганістані залізничну інфраструктуру. Наразі готується економічне обґрунтування проєкту. Оверчук додав, що російські автовиробники зацікавлені в "розвитку співпраці з афганськими партнерами щодо поставок вантажних і пасажирських транспортних засобів".

Уряд руху "Талібан" офіційно не визнаний жодною країною через невиконання міжнародних зобов'язань, таких як дотримання прав людини, створення інклюзивного кабміну, а також боротьба з тероризмом та наркотрафіком.

У травні цього року стало відомо, що рух "Талібан", який править у Афганістані, веде переговори з Росією щодо переходу на розрахунки в національних валютах у двосторонній торгівлі.

Фінансова система Афганістану фактично відрізана від глобального банківського ринку через санкції проти лідерів "Талібану", який повернувся до влади 2021 році. Це, а також скорочення гуманітарної допомоги з боку США, суттєво обмежило надходження доларів до країни.

Афганістан з 2022 року імпортує газ, нафту та пшеницю з Росії, що є першою великою економічною угодою після повернення "Талібану" до влади.

Як повідомлялося, в середні квітня 2025 року суд у Росії дозволив діяльність визнаного терористичним руху "Талібан".

Наприкінці минулого року стало відомо, що Росія допоможе "Талібану" видобувати золото. Так, Росія почала дослідження природних ресурсів Афганістану, запаси якого, за оцінкою геологічних служб США, становлять близько $3 трлн.

У вересні 2022 року Росія першою підписала торговельну угоду з "Талібаном".

У серпні того року "голова Мінпромторгу" Афганістану Нуріддін Азізі заявляв, що "Талібан" розглядає можливість придбання нафтопродуктів та інших товарів у Росії за бартерною схемою: країна готова експортувати до Росії натомість корисні копалини, родзинки та сировину для ліків.