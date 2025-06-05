"Тенденція продовжується": Іноземні інвестиції в Україну впали з початку року майже в 4 рази

Притік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у січні-квітні 2025 року становив $0,7 млрд, що у 3,6 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року ($2,4 млрд).

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram із посиланням на дані Національного банку.

"На жаль, продовжується тенденція до скорочення прямих іноземних інвестицій", – написав Гетманцев.

Він пояснив, що передусім на це вплинуло рішення Нацбанку дозволити бізнесу виводити валюту для обслуговування старих зовнішніх боргів і репатріації "нових" дивідендів.

"Оскільки значну частку ПІІ складає реінвестований прибуток, то скорочення насамперед обумовлюється послабленнями на репатріацію "нових" дивідендів (нарахованих з 1 січня 2024 року), запроваджених НБУ у травні минулого року. Обсяги реінвестованого прибутку за цей час впали у 5,3 рази", – зауважив Гетманцев.

Водночас він додав, що "це також не знімає із порядку денного проблеми залучення ПІІ за іншими каналами".

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Як повідомлялося, притік прямих іноземних інвестицій (ПІІ) в Україну у 2024 році становив $3,33 млрд, що на чверть, або на $1,16 млрд, менше показника 2023 року.

Левова частка (71,6%) притоку прямих іноземних інвестицій у 2024 році надійшла за рахунок реінвестуванням доходів, отриманих іноземними інвесторами в Україні ($2,38 млрд). Але, порівняно із 2023 роком, сума реінвестованих доходів зменшилась на 30% (-$1,02 млрд).

При цьому, у грудні минулого року перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко заявляла, що обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну за 2023 рік становив $4,2 млрд і в уряді очікували його збільшення на 20% у 2024 році.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль раніше оцінював потребу України в інвестиціях у $10-30 мільярдів на рік упродовж наступних 10 років.