Співробітники БЕБ та Нацполіції вимагали $150 тисяч хабаря, їх звільнили після початку розслідування, – НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили вже колишніх детектива БЕБ і слідчого поліції Київщини на вимаганні неправомірної вигоди в розмірі $150 тисяч у керівника компанії.

Наразі їм оголошено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України, обох правоохоронців звільнили з посад вже після початку розслідування, повідомляє пресслужба НАБУ.

За даними слідства, посадовці вимагали хабар у бізнесмена за непритягнення до кримінальної відповідальності та розблокування рахунків підприємства.

"Особи тиснули на підприємця, переконуючи його у неминучості підозри, вироку і конфіскації майна", – зазначається у повідомленні.

У НАБУ додали, що експоліцейському також повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України. За даними слідства, він без передбаченого законом дозволу придбав та зберігав вогнепальну зброю та боєприпаси, які були виявлені та вилучені під час обшуку.

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Як повідомлялося, раніше НАБУ повідомило про нову підозру у недекларуванні майна керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку, а також його дружині. За даними слідства, Кириленко не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.