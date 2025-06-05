Співробітники БЕБ та Нацполіції вимагали $150 тисяч хабаря, їх звільнили після початку розслідування, – НАБУ
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили вже колишніх детектива БЕБ і слідчого поліції Київщини на вимаганні неправомірної вигоди в розмірі $150 тисяч у керівника компанії.
Наразі їм оголошено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України, обох правоохоронців звільнили з посад вже після початку розслідування, повідомляє пресслужба НАБУ.
За даними слідства, посадовці вимагали хабар у бізнесмена за непритягнення до кримінальної відповідальності та розблокування рахунків підприємства.
"Особи тиснули на підприємця, переконуючи його у неминучості підозри, вироку і конфіскації майна", – зазначається у повідомленні.
У НАБУ додали, що експоліцейському також повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України. За даними слідства, він без передбаченого законом дозволу придбав та зберігав вогнепальну зброю та боєприпаси, які були виявлені та вилучені під час обшуку.
Як повідомлялося, раніше НАБУ повідомило про нову підозру у недекларуванні майна керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку, а також його дружині. За даними слідства, Кириленко не вказав у своїй електронній декларації за 2024 рік 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, які були зареєстровані на родичів його дружини.
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