В Україні падає попит на готівкові долари. За місяць він знизився майже вшестеро, – НБУ

Чистий попит на готівкову валюту в Україні в квітні-травні цього року суттєво знизився, перш за все за рахунок зменшення інтересу населення до долара.

Про це повідомив заступник голови Національного банку України Юрій Гелетій на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Щодо ситуації в Україні в цілому, ми спостерігаємо протягом останніх місяців зменшення попиту на готівкову валюту. Зазначу, що зменшення попиту було більшим на долари. З урахуванням поточної ситуації з торгівельною політикою в США, зі збільшенням безробіття, ми спостерігаємо, що зменшується попит на американські активи", – розповів Гелетій.

За його словами, якщо у квітні чистий попит на готівковий долар становив $58 млн, то нині він знизився до $10 млн.

"В євро ми такого не спостерігаємо, бо чистий попит становить 190 млн євро. Люди продовжують купувати євро, але це невеликі обсяги якщо порівнювати з початком року", – зазначив Гелетій.

Він нагадав, що на початку року чистий попит на долар становив близько $900 млн, а на євро – 365 млн євро.

"Люди диверсифікують і вкладають в євро, але знову ж таки, це суми не матеріальні для нашого ринку", – зауважив Гелетій.

Згідно зі статистикою НБУ, в травні чиста купівля населенням валюти збільшилася до $280 млн зі $188 млн у квітні, водночас це суттєво менше ніж в березні ($642 млн) та січні (1,29 млрд), а також у травні минулого року ($972 млн).

Окрім того, в травні цього року зафіксовано, що вперше з серпня 2023 року населення більше продало безготівкової валюти, ніж купило – на $32 млн, тоді як ще в січні негативне сальдо складало $189 млн, у березні – $77 млн, а квітні – $2 млн.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України наразі вивчає питання зміни основної курсоутворюючої валюти з долара США на євро, проте не варто очікувати, що це відбудеться найближчим часом.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Україна хоче відмовитися від долара і прив’язати гривню до євро. Що це означає та що зміниться?