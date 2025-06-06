У Києві через спекотну погоду ввели обмеження руху вантажівок

У Києві сьогодні, 6 червня, вводять обмеження руху вантажного транспорту внаслідок спекотної погоди.

Про це йдеться в повідомленні Патрульної поліції Києва.

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн", – сказано в повідомленні.

Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об'єктів дорожнього сервісу.

Як повідомлялося, 6 червня в Києві через пошкодження внаслідок атаки Росії червоної лінії метро між станціями "Лісова" та "Арсенальна" організовано дублюючий автобусний маршрут №1М.