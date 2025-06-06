Аграрний експорт до ЄС може зупинитися за 2-3 місяці, потрібно домовитися про нові умови, – Мінагрополітики

Україна та Єврокомісія мають впродовж червня-липня 2025 року підготувати рішення щодо нових правил для експорту української агропродукції на європейський ринок, які мають розширити систему квот, передбачену угодою про вільну торгівлю.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Інтерфакс-Україна.

"На 2-3 місяці тих об'ємів за більшістю напрямків для нашого агросектору вистачить. Тож у короткостроковій перспективі 2-3 місяці точно негативного впливу (на українську економіку, – ред.) не буде. Тому так домовилися, що за 2 місяці знайти нове рішення", – сказав заступник міністра.

Таким чином він прокоментував скасування так званого "торговельного безвізу" і повернення довоєнних правил у торгівлі з ЄС із сьогоднішнього дня.

Висоцький визнав, якщо за цей період рішення не буде знайдено, то в серпні-вересні запропоновані квоти на агропродукцію почнуть вичерпуватися і агроекспорт в ЄС зупиниться.

Перший заступник міністра назвав "найбільш чутливими" обмеження щодо таких товарних позицій, як цукор, м'ясо птиці, мед, біоетанол, пшеницю, томатну пасту, соки, сухе молоко і вершкове масло.

"Це ті продукти, за якими об'єктивно Україна має потенціал експорту більший, ніж квоти 2021 року. Якщо не вдасться домовитися про збільшення обсягів, тоді може бути негативний вплив", – визнав Висоцький.

Він додав, що одним із сценаріїв перемовин наразі є поділ обмежень на торговельні митні коди, що може бути своєрідним порятунком для таких товарів як борошно, макаронні вироби тощо, які потрапили під одну квоту разом із зерном і можуть суттєво постраждати.

Водночас висоцький підтвердив, що Мінагрополітики оцінює макроекономічний вплив запроваджених ЄК обмежень у $3,5 млрд і порадив аграріям і трейдерам активно шукати альтернативні ринки для збуту агропродукції.

Своєю чергою прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді заявив, що переговори щодо торгових квот з ЄС тривають, вони складні.

"Сьогодні делегація України знаходиться в Брюсселі. Переговори тривають, є попередні домовленості. Переговори складні, вони скоріш за все продовжаться і цього, і наступного тижня. Звісно ж, буде результат", – сказав Шмигаль.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Торговельний безвіз" з ЄС добігає кінця. Що буде далі?

Як повідомлялося, ЄС вирішив не продовжувати дію запроваджених у 2022 році автономних торговельних преференцій для України, які відомі як "торговельний безвіз".

Після цього торгівля з Україною у ЄС відбуватиметься за довоєнними правилами. Зокрема, Єврокомісія 22 травня ухвалила перелік перехідних заходів щодо українського експорту в ЄС, які набудуть чинності із 6 червня. Вони передбачають відновлення квот на імпорт українських товарів цього року в обсязі 7/12 від звичайних річних обсягів, які діяли до 2022 року. Водночас Єврокомісія обіцяла провести переговори про внесення змін Угоди про створення поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі (DCFTA) між Україною та ЄС, які можуть передбачати перегляд квот.

У Мінекономіки України назвали такий розвиток подій "найгіршим сценарієм" і закликали ЄС зберегти чинні умови принаймні до внесення змін до DCFTA між Україною та ЄС. Однак переговори з ЄС про внесення змін до DCFTA ще навіть не розпочалися, розповідала 9 травня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, у травні 2024 року Рада Євросоюзу затвердила продовження дії призупинення мит і квот на імпорт українських товарів до Євросоюзу ще на рік, але із додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів. Єврокомісія запропонувала запровадити квоти на деякі продукти, щоб захистити ринок ЄС. Зокрема, на яйця, птицю, цукор, овес, кукурудзу, крупи та мед.

Тоді у Єврокомісії анонсували консультації з Україною відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію, щоб узгодити довгострокову лібералізацію взаємних тарифів.