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У Нацбанку відповіли на заклики великого бізнесу ослабити обмеження на виведення валюти за кордон

Нацбанку відповіли на заклики бізнесу ослабити обмеження на виведення валюти

Національний банк України (НБУ) під час війни проводить валютну лібералізацію за принципом "нові гроші – нові умови", скасувати всі введені на початку війни обмеження неможливо через занадто великий потенційний обсяг попиту на валюту.

Про це голова НБУ Андрій Пишний заявив на брифінгу 5 червня, коментуючи заклики деяких великих компаній до подальшого ослаблення обмежень на виведення валюти за кордон, передає Інтерфакс-Україна.

"Вже два роки, як діє правило, яке Національний банк реалізував ще в липні 2023 року, суть якого зводиться до того, що нові гроші, які інвестуються в Україну, – нові умови, і ці нові умови не передбачають жодних обмежень", – сказав Пишний.

"Нові гроші – нові умови. І це означає, що якщо відбуваються нові запозичення, то на ці нові запозичення ті обмеження, які були введені внаслідок повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, не розповсюджуються", – наголосив голова Нацбанку.

Своєю чергою заступник голови НБУ Юрій Гелетій нагадав, що в травні 2024 року Нацбанк дозволив обслуговувати нові кредити за умови, що термін погашення основної суми більше року, а ставка обслуговування не перевищує 12%, щоб запобігти виникненню схем завищення відсотків і виведення валюти.

Окрім того, великому бізнесу торік дозволили обслуговувати борги за єврооблігаціями: сплачувати купони, зокрема й ретрокупони за рахунок власної валюти, а також обслуговувати планові відсотки і прострочені відсотки в ліміті 1 млн євро на місяць.

"Нам треба шукати і знаходити правильний баланс – що, на нашу думку, ми робимо доволі якісно – між задоволенням інтересів бізнесу, нарощенням бізнес-активності і збереженням наших резервів в умовах невизначеності. Ми не можемо дозволити споживати резерви в умовах війни", – підкреслив Гелетій.

За його словами, якщо припустити, що в один момент НБУ дозволив би обслуговувати зовнішню заборгованість – платити за тілом і відсотками, навантаження на резерви становило би $14 млрд за тілом боргу і $7 млрд – за відсотками.

"Бізнес просить: дозвольте платити за митними деклараціями. Експозиція – $3,5 млрд. Дивіденди, я думаю, що по цьому каналу витік був би порядку $10 млрд, якби ми дозволили 2022, 2023, 2024 рік без обмежень. Тобто ми повинні шукати відповідні баланси. Ми їх знаходимо", – пояснив заступник голови НБУ.

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Він закликав великий бізнес, який має структури за кордоном і інвестує в бізнес за кордоном, залучати капітал до України, мати можливість в межах інвестиційного ліміту закривати заборгованість, платити за свої представництва, розраховуватися за старі митні декларації.

"Тобто є маневр. Але мені здається, що бізнес, по-перше, повинен більш якісно опрацювати наші лібералізаційні заходи, звертатись до нас за роз'ясненнями, щоб зрозуміти, можливо, деталі останніх рішень. І це ми зробимо ще додатково", – сказав Гелетій.

Він додав, що нещодавно Нацбанк прийняв ще один стимулюючий пакет: розширив можливість фінансувати закордонні представництва, дозволив бізнесу купувати валюту і переводити за кордон для судових процесів, що дасть змогу більш якісно просуватися по реструктуризації.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на 1 червня цього року складали $44,54 млрд – за травень вони зменшилися на 4,6%.

Автор: 

валюта (2216) НБУ (9362) золотовалютний резерв (249) дивіденди (466)


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