Чи можуть заброньовані чоловіки поїхати у відпустку за кордон, – роз’яснення Мін’юсту

Заброньовані від мобілізації працівники мають право перетинати державний кордон, але можливість виїжджати за кордон у відпустку для таких осіб не врегульовано.

Про це йдеться у роз’ясненні, оприлюдненому на сайті Міністерства юстиції.

У міністерстві нагадали, що під час воєнного стану виїзд за кордон для чоловіків віком від 18 до 60 років обмежено, виняток становлять окремі категорії осіб, серед яких – заброньовані працівники.

Зокрема, у правилах перетинання державного кордону громадянами України зазначено, що військовозобов’язані, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації мають право перетинати державний кордон.

При цьому заброньовані військовозобов'язані, згідно із законом, не підлягають призову на військову службу і перебувають на спеціальному військовому обліку.

"Попри це у Правилах зазначено лише про порядок перетину державного кордону заброньованого працівника у відрядження. Щодо можливості перетину кордону під час відпустки – чіткого нормативно-правового регулювання немає. Дізнатися про порядок перетину кордону для цієї категорії осіб можна виключно з роз’яснень Державної прикордонної служби", – пояснили у Мін’юсті.

Водночас деякі державні службовці, наприклад, члени Кабмыну, заступники міністрів, судді, прокурори, керівники державних органів, депутати місцевих рад, а також інші особи, визначені у ст. 2-14 Правил не можуть перетинати державний кордон з метою відпустки, зауважили у міністерстві.

Які документи потрібні для виїзду за кордон для заброньованих чоловіків?

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

паперовий військово-обліковий документ або електронний варіант в додатку Резерв+ (повинен містити позначку про бронювання та внесений до системи "Оберіг");

витяг з наказу про відпустку або його копія (має містити інформацію про країну виїзду, термін перебування, посаду працівника тощо);

інші документи для підтвердження мети поїздки;

працівник, який планує поїхати у відпустку за кордон, не повинен мати заборон, які б перешкоджали виїзду за межі країни чи порушувати правила військового обліку.

Водночас у Мін'юсті визнали, остаточне рішення, чи випускати таку особу за кордон, може ухвалюватися на розсуд працівника прикордонної служби.

"Оскільки Правила часто змінюються і наразі не передбачають чіткої процедури виїзду за кордон у відпустку для заброньованих працівників, остаточне рішення приймається індивідуально – на розсуд працівника прикордонної служби під час проходження контролю", – додали у Мін’юсті.

У міністерстві порадили уточнювати порядок перетинання кордону у працівників Держприкордонслужби.

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Як повідомлялося, у травні прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Кабмін найближчим часом не планує суттєвих змін в критеріях і підходах до бронювання військовозобов’язаних від мобілізації, оскільки "ці критерії задовольняють і військових, і економіку".