Зарплати митників зростуть у півтора раза завдяки новій системі нарахувань, – міністр фінансів Марченко
Завдяки запровадженню нової системи оплати праці працівників митних органів їх зарплати зростуть в середньому на 46%.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді.
"Останнім часом ми прийняли рішення уряду про підвищення оплати праці посадових осіб та працівників митних органів. Заробітна плата по митній системі зросте на 46%", – заявив Марченко, відповідаючи на запитання про затримку із реформуванням Митної служби.
Він додав, що з 1 квітня при відборі кандидатур для роботи на митниці запроваджено поліграф, з травня мав запрацювати механізм ротації митників.
Крім того, запроваджено низку інших кроків для покращення роботи Митної служби, проте комплексна реформа потребує додаткового фінансування.
"Ми максимально зараз кооперуємося зараз з нашими ключовими партнерами для того, щоб реформа митниці знайшла дійсно своє відображення в якості матеріально-технічного забезпечення, підтримки, а не просто перезавантаження в якості зміни керівника і вивіски на митниці", – наголосив Марченко.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 23 травня прийняв постанову, яка передбачає оновлення системи оплати праці працівників митних органів.
У Мінфіні пояснювали, що за оновленою системою розмір посадових окладів працівників митних органів безпосередньо прив'язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб і залежатиме від обсягу професійних знань і навичок.
Наприклад, у 2025 році посадовий оклад Голови Держмитслужби складатиме 90,2 тис. грн, начальника митниці – 54,1 тис. гривень У митницях посадові оклади за посадами головних державних інспекторів організаційного та господарського забезпечення будуть складати 25,3 тис. грн, за посадами головних державних інспекторів митного контролю та митного оформлення – 29,8 тис. гривень. У апараті Держмитслужби – 29,4 тис. грн та 36,8 тис. грн відповідно. При цьому оклади для окремих ІТ-фахівців та спеціалістів з кібербезпеки на 35-45% вищі, ніж в інших групах.
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А вже працюючих митників, в першу чергу керівників митниць, перевіряти звісно ж ніхто не стане.
У 2025 році мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців становить 20100 грн, що на 20% менше рівня середньої зарплати по країні.
Варто зазначити, що 20100 грн це стандартна зарплата як мобілізованих військовослужбовців, так й тих які підписали контракт на проходження військової служби.
За даними порталу https://www.work.ua/salary-all/?page=31&sort=salary#positionList WORK.ua середня зарплата в Україні у 2025 році складає 25000 грн,
А ми все голову ломали, які треба реформи в країні проводити?
На черзі ОПники...
Пенсіі і так не переховують, військових і силовиків.
https://www.youtube.com/watch?v=kXXpJcQfsqk
зельоний мразотний сюр