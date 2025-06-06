Зарплати митників зростуть у півтора раза завдяки новій системі нарахувань, – міністр фінансів Марченко

Завдяки запровадженню нової системи оплати праці працівників митних органів їх зарплати зростуть в середньому на 46%.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді.

"Останнім часом ми прийняли рішення уряду про підвищення оплати праці посадових осіб та працівників митних органів. Заробітна плата по митній системі зросте на 46%", – заявив Марченко, відповідаючи на запитання про затримку із реформуванням Митної служби.

Він додав, що з 1 квітня при відборі кандидатур для роботи на митниці запроваджено поліграф, з травня мав запрацювати механізм ротації митників.

Крім того, запроваджено низку інших кроків для покращення роботи Митної служби, проте комплексна реформа потребує додаткового фінансування.

"Ми максимально зараз кооперуємося зараз з нашими ключовими партнерами для того, щоб реформа митниці знайшла дійсно своє відображення в якості матеріально-технічного забезпечення, підтримки, а не просто перезавантаження в якості зміни керівника і вивіски на митниці", – наголосив Марченко.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 23 травня прийняв постанову, яка передбачає оновлення системи оплати праці працівників митних органів.

У Мінфіні пояснювали, що за оновленою системою розмір посадових окладів працівників митних органів безпосередньо прив'язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб і залежатиме від обсягу професійних знань і навичок.

Наприклад, у 2025 році посадовий оклад Голови Держмитслужби складатиме 90,2 тис. грн, начальника митниці – 54,1 тис. гривень У митницях посадові оклади за посадами головних державних інспекторів організаційного та господарського забезпечення будуть складати 25,3 тис. грн, за посадами головних державних інспекторів митного контролю та митного оформлення – 29,8 тис. гривень. У апараті Держмитслужби – 29,4 тис. грн та 36,8 тис. грн відповідно. При цьому оклади для окремих ІТ-фахівців та спеціалістів з кібербезпеки на 35-45% вищі, ніж в інших групах.