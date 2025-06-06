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Новини
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Зарплати митників зростуть у півтора раза завдяки новій системі нарахувань, – міністр фінансів Марченко

Зарплати митників зростуть у півтора рази, – міністр фінансів Марченко

Завдяки запровадженню нової системи оплати праці працівників митних органів їх зарплати зростуть в середньому на 46%.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді.

"Останнім часом ми прийняли рішення уряду про підвищення оплати праці посадових осіб та працівників митних органів. Заробітна плата по митній системі зросте на 46%", – заявив Марченко, відповідаючи на запитання про затримку із реформуванням Митної служби.

Він додав, що з 1 квітня при відборі кандидатур для роботи на митниці запроваджено поліграф, з травня мав запрацювати механізм ротації митників.

Крім того, запроваджено низку інших кроків для покращення роботи Митної служби, проте комплексна реформа потребує додаткового фінансування.

"Ми максимально зараз кооперуємося зараз з нашими ключовими партнерами для того, щоб реформа митниці знайшла дійсно своє відображення в якості матеріально-технічного забезпечення, підтримки, а не просто перезавантаження в якості зміни керівника і вивіски на митниці", – наголосив Марченко.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 23 травня прийняв постанову, яка передбачає оновлення системи оплати праці працівників митних органів.

У Мінфіні пояснювали, що за оновленою системою розмір посадових окладів працівників митних органів безпосередньо прив'язаний до прожиткового мінімуму для працездатних осіб і залежатиме від обсягу професійних знань і навичок.

Наприклад, у 2025 році посадовий оклад Голови Держмитслужби складатиме 90,2 тис. грн, начальника митниці – 54,1 тис. гривень У митницях посадові оклади за посадами головних державних інспекторів організаційного та господарського забезпечення будуть складати 25,3 тис. грн, за посадами головних державних інспекторів митного контролю та митного оформлення – 29,8 тис. гривень. У апараті Держмитслужби – 29,4 тис. грн та 36,8 тис. грн відповідно. При цьому оклади для окремих ІТ-фахівців та спеціалістів з кібербезпеки на 35-45% вищі, ніж в інших групах.

Автор: 

Мінфін (2950) митниця (821) Марченко Сергій (255) зарплата (1135) Державна митна служба (484)


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Топ коментарі
+13
А нам рассказывают вот прямо сейчас, денег не хватает в бюджете почти половины, надо урезать расходы...видимо, урезать будут не всем.
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06.06.2025 17:54 Відповісти
+10
На військо грошей нема. Грошове забезпечення три роки не підіймали. Отримання додаткових виплат постійно ускладнюют, і "ріжуть". Но цім треба підняти.
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06.06.2025 17:54 Відповісти
+9
смійтеся,за все заплатимо всі ми з вами
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06.06.2025 17:53 Відповісти
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06.06.2025 17:47 Відповісти
смійтеся,за все заплатимо всі ми з вами
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06.06.2025 17:53 Відповісти
це важливе досягнення. Треба ще міграційній службі підняти.
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06.06.2025 17:51 Відповісти
А нам рассказывают вот прямо сейчас, денег не хватает в бюджете почти половины, надо урезать расходы...видимо, урезать будут не всем.
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06.06.2025 17:54 Відповісти
На військо грошей нема. Грошове забезпечення три роки не підіймали. Отримання додаткових виплат постійно ускладнюют, і "ріжуть". Но цім треба підняти.
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06.06.2025 17:54 Відповісти
Шляхта може собі дозволити, стуліть писки - для вас є спосіб заробляти 120 тисяч в місяць, а ви тільки здатні що заздрити.
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06.06.2025 17:57 Відповісти
А ЇМ ЩЕ Й ЗАРПЛАТНЮ ПЛАТЯТЬ!!! ООО ЯК ВОНО!!
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06.06.2025 17:57 Відповісти
Поліграф... при прийомі на роботу.
А вже працюючих митників, в першу чергу керівників митниць, перевіряти звісно ж ніхто не стане.
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06.06.2025 17:59 Відповісти
Аж від серця відлягло: недоїдали ж, бідолахи...
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06.06.2025 17:59 Відповісти
Зарплата солдата ЗСУ менша ніж у різнороба і вантажника.


У 2025 році мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців становить 20100 грн, що на 20% менше рівня середньої зарплати по країні.

Варто зазначити, що 20100 грн це стандартна зарплата як мобілізованих військовослужбовців, так й тих які підписали контракт на проходження військової служби.

За даними порталу https://www.work.ua/salary-all/?page=31&sort=salary#positionList WORK.ua середня зарплата в Україні у 2025 році складає 25000 грн,

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06.06.2025 18:04 Відповісти
ну хоч вони...
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06.06.2025 18:05 Відповісти
Для багатьох митників виплата заробітної плати стає приємним сюрпризом."Та тут ще й зарплату платять!"- захоплено крикнув один митник біля каси...
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06.06.2025 18:08 Відповісти
О, яка вона "реформа"!
А ми все голову ломали, які треба реформи в країні проводити?
На черзі ОПники...
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06.06.2025 18:09 Відповісти
Митники це ж св"яте - бідують!
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06.06.2025 18:09 Відповісти
Зростання має автоматично позначитись на перехахунку пенсій. Ти дебіл? Суди в захваті від цього агента мрічка.
Пенсіі і так не переховують, військових і силовиків.
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06.06.2025 18:14 Відповісти
все перераховують через суд
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06.06.2025 18:38 Відповісти
Індексаціі врачам, вчителям немає, на армію не хватає, пенсія має взагалі здохнути, але на себе рідних хватає, і це з урахуванням шо саме в чинуш, митників, суддів, прокурорів знаходять мілліони і не гривень, я не чув про вчителя середньої школи в якого знайшли лімон баксів, і шоб у вихуватиля дітсадка була пенсія десятки тисяч гривень і сотні! Це вже переходить всі межі потроху!
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06.06.2025 18:18 Відповісти
А перегляд системи оплати праці у ЗСУ буде, щоб виросла в півтора рази? Чи це тільки з митниками працює?
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06.06.2025 18:20 Відповісти
Не разкачевайте лодку!!!🤡😅🤪😆
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06.06.2025 18:54 Відповісти
З@!бісь
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06.06.2025 18:22 Відповісти
МАРЧЕНКО ЗІЗНАВСЯ! Гроші для ЗСУ злили на ПІАР ЗЕЛЕНСЬКОГО. Допит міністра фінансів в Раді
https://www.youtube.com/watch?v=kXXpJcQfsqk
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06.06.2025 18:34 Відповісти
швидше б вже, а то мутить бабло стає все складніше - грошовиті угоди дістаються лише керівництву
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06.06.2025 18:37 Відповісти
Україна у війні ...а піднімають зарплату митникам ..

зельоний мразотний сюр
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06.06.2025 18:47 Відповісти
Це вже було, як казав Кучма. Підвищили зарплати суддям Верховного суду. І що? Де Князєв?
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06.06.2025 18:47 Відповісти
Ну наконец, них один таможенник не уехал из Украины!!!🤣😊🤡😅 Все ждали повышения зарплаты😊🤡😅 а всех ухилянтов хто обелечивал?!?!🤪😆
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06.06.2025 18:51 Відповісти
Бідняжки, сидять в тилу і отримують всього по тищі доларів зарплату і їм мало. Кажете в Україні грошей не хватає? Кажете люди повинні скидатися зі своїх пенсій і мізерних зарплат на дрони і тому подібне? Ню-ню. А може цих митників відправити на фронт а найняти людей які безкоштовно будуть працювати? Я впевнений що черга вистроїться зайняти їх місце працювати без зарплати зовсім аби їх тільки не бусифікували і не відправили на передок.
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06.06.2025 18:54 Відповісти

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