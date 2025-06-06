"Укрзалізниця" почала встановлювати кондиціонери у плацкартних вагонах. ФОТО

"Укрзалізниця" почала встановлювати кондиціонери у плацкартних вагонах, у яких це не було передбачено конструктивно.

Про це голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Наші винахідливі інженери "Пасажирської компанії" знайшли спосіб встановлювати кондиціонери разом із ремонтами "малою кров'ю" у вагони, які не передбачали такої можливості: вже 4 експериментальних курсує нашими магістралями, протягом цього літа все потестуємо, пройдуть всі сертифікації, доженемо кількість до кількох десятків, а надалі – максимально масштабуємо!", – написав очільник "Укрзалізниці".

Він додав, що також вдалося знайти рішення для забезпечення стабільної роботи кондиціонерів у поїздах, які довго стоять і потім повільно набирають рух через прикордонний контроль або гірську місцевість.

"Також розводили руками, адже кондиціонер працює від генератора. Тут також познаходили технічні рішення: у 22 міжнародних вагонах встановлені акумулятори збільшеної ємності, які дозволяють підтримувати комфортну температуру навіть під час тривалих стоянок", – зазначив Перцовський.

Він пообіцяв, що такі акумулятори найближчим часом встановлять ще у 23 вагонах міжнародного напряму.

Водночас голова "Укрзалізниці" визнав, що обладнати застарілий парк електричок кондиціонерами недоцільно.

"На жаль, встановлювати на стару електричку кондиціонер виходить нераціонально через нездатність системи енергоживлення її підтримувати – треба повністю змінювати, це мільйони, і на той ресурс "життя", що отримуємо – воно вже ніяк не виправдано. Тут правильний шлях – рано чи пізно купувати нові", – додав Перцовський.

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Як повідомлялося, наприкінці травня Кабмін виділив "Укрзалізниці" 4,4 млрд грн дотацій для забезпечення перевезень з територій, де тривають бойові дії.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський заявив, що отримані із держбюджету дотації компанія спрямує на виплату заробітних плат у найближчі два місяці. За його словами, надалі для здійснення виплат залізничникам потрібні "системні рішення".