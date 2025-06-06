Нацбанк відмовився продовжити строк повернення валюти для експортерів хімії і труб

Національний банк України (НБУ) не погодився із пропозицією уряду збільшити термін валютних розрахунків за операціями з експорту та імпорту окремих груп товарів зі 180 до 270 днів і очікує додаткової аргументації на користь необхідності таких змін.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій, передає Інтерфакс-Україна.

"Уряд дасть нам детальні пояснення по експортних позиціях: в чому полягає необхідність, з урахуванням логістичних проблем, розширення строку по хімічній продукції і по трубах. По імпорту також будуть надані пояснення у частині виробничого циклу відповідних верстатів, іншого обладнання", – пояснив заступник голови Нацбанку.

Він уточнив, що така домовленість була досягнута під час роботи останньої місії Міжнародного валютного фонду 20-27 травня.

За його словами, дискусія зараз відбувається на рівні між Національним банком, Мінекономіки, з залученнями колег з МВФ, адже у меморандумі передбачено, щоб Нацбанк дотримувався обережного пруденційного підходу напрацювання цих заходів.

"Відповідно, ми будемо приймати рішення, проаналізуємо вплив на валютний ринок і, за умови наявності достатньої інформації, фіналізуємо нашу позицію", – додав Гелетій.

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Як повідомлялося, у червні 2024 року Кабмін на прохання Мінекономіки рекомендував Нацбанку збільшити граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів для оборонної промисловості, а також рекомендував збільшити терміни повернення валютного виторгу від експорту товарів у галузі металургії та агропродукції.

Своєю чергою Національний банк збільшив строки повернення валютної виручки для аграрної продукції з 90 до 120 днів. Однак щодо решти пропозицій уряду, за якими Кабмін рекомендував збільшити термін розрахунків за експортно-імпортними операціями зі 180 до 270 днів, рішення не ухвалив.