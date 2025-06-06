Влада Одещини з третьої спроби замовила будівництво укриття за 100 мільйонів. Вартість робіт зросла вдвічі
Департамент капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОДА 22 травня за результатами тендеру уклав угоду із ТОВ "Березівкаагрошляхбуд" на будівництво укриття для ліцею у місті Подільськ вартістю 99,55 млн грн.
Роботи фінансуватимуть за кошти обласного бюджету, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
У 2024 році цей же підрядник – "Березівкаагрошляхбуд" – отримав замовлення на будівництво укриття для ліцею вартістю 56,07 млн грн. Тоді закупівлю провели без торгів через нагальну потребу, однак згодом договір розірвали без оплати через порушення й оголосили нові торги. Їх виграв той самий підрядник із ціною 56,43 млн грн, проте договір розірвали для коригування проєкту.
Після цього замовили нову документацію і зрештою з третього разу замовили цій же фірмі будівництво укриття за вдвічі вищою ціною – 99,55 млн грн.
Вартість договору динамічна і включає 7,44 млн грн на покриття інфляційних витрат.
При цьому ціни на низку найменувань будматеріалів у кошторисі значно завищені, вказує видання.
Так, у підсумковій відомості ресурсів найбільша сума 9,53 млн грн іде на бетон В30 по 5 400 грн за кубометр (тут і далі ціни та суми вказано з ПДВ). Але на іншому тендері щодо укриття в Подільську цей же підрядник нещодавно вказав такий бетон по 4 560 грн за кубометр. А столична група "Ковальська" продає бетон В30 вищої морозостійкості по 3 516-4 545 грн за куб. м. Одеська "Вестт" пропонує бетон В30 по 3 850-3 950 грн, "Будделюкс" – по 3 100 грн, а "Куліндровський" – по 3 560 грн за кубометр. Це на 15-40% дешевше від кошторису.
Покриття Epoxol Floor у кошторисі вказано по 1 800 грн за кв. м. Магазин "Terizo" продає покриття Neotex Epoxol Floor по 708 грн, а Neotex Epoxol Floor S – по 699 грн за квадратний метр. У магазині "Глобалбілд Ін Юа" перший вид покриття коштує 702 грн за кв. м. Це на 60% нижче від кошторисної ціни.
Каналізаційний затвор HL710.2EPC з електроприводом закладено по 198 541 грн/шт. У "Profimann" та "Itorus" такий затвор продається по 114 833 грн, а в "Magmaenergy" – по 150 969 грн, що на 20-40% дешевше.
Повітропроводи класу "П" товщиною 0,7 мм прямокутного перерізу вписали по 1 919 грн за метр. "Vent-shop" продає повітропроводи товщиною 0,7 мм по 711-1 330 грн, а на іншому тендері в Одесі їх закладали по 1 247 грн/кв. м.
Телевізори Samsung UE50CU8510UXUA закладено по 37 197 грн. У магазинах "Comfy", "Foxtrot" та "Епіцентр" їх продають по 23 000 грн, а без знижки – по 28 000 грн. Навіть з урахуванням найдорожчого кронштейна загальна вартість такого телевізора не перевищує 31 000 грн.
ТОВ "Березівкаагрошляхбуд" зареєстроване у 2023 році. Його засновниками є директор Князь Хачатрян, який є депутатом Одеської облради (обирався від "Опоблоку" та "ОПЗЖ", а зараз позафракційний), і Роберт Хачатрян. Фірма входить до групи родини Хачатрян разом із ТОВ "ДБК Агрошляхбуд", ТОВ "Газлідер" і ПП "Південний каскад плюс". Із 2016 року група отримала підрядів на 6,3 млрд грн, найбільше – в Служби відновлення Одеської області.
Обов’язки директора Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОДА виконує Денис Байлук.
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