Середня зарплата зросла за рік на 24% і перевищила 23 000 гривень, – Держстат

Розмір середньомісячної заробітної плати в Україні у першому кварталі 2025 року становив 23 460 грн, що на 24,1% більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Втім, з урахуванням інфляції, зростання реальних зарплат уповільнилося, пише українська редакція Forbes із посиланням на дані Держстату.

За підрахунками видання, у першому кварталі поточного зростання реальних зарплат становило на 9,2%, що нижче за зростання на 17,8% торік.

У доларовому еквіваленті середня зарплата становила $562 в першому кварталі 2025 року, порівняно із $495 у першому кварталі 2024 року, відповідно доларовому еквіваленті середня зарплата за рік зросла на 13,4%.

"Сповільнення динаміки реальних зарплат зумовлено прискоренням споживчої інфляції в Україні. Так, якщо у першому кварталі 2024 року інфляція у розрахунку до відповідного кварталу попереднього року становила 4%, то у першому кварталі 2025 року – 13,6%", – зазначає видання

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За даними Держстату, найвищі зарплати зафіксовано у сфері інформації та телекомунікацій – 65 579 грн (+32,6% до показника першого кварталу 2024 року).

Друге місце посідає авіаційний транспорт – 52 561 грн (+51,5%), третє – фінансова та страхова діяльність (50 289 грн, +28,6%).

Водночас найнижчі зарплати в освіті – 14 307 грн (+13,1%), у сфері мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 16 101 грн (+17,8%) та охороні здоров'я – 17 070 грн (+12,6%).

Єдиною галуззю, яка продемонструвала скорочення зарплат був водний транспорт – зниження на 6,1%, до 24 504 грн. Це перше скорочення зарплат за агрегованими галузями з початку 2024 року.

Як повідомлялося, за даними Держстату, середня заробітна плата в Україні за підсумками 2024 року збільшилася на 23% порівняно з показником попереднього року й становила 21 473 грн.