В Україні попит на автобуси підстрибнув на понад 60%. Найпопулярніші моделі

Упродовж травня український автопарк поповнили 210 автобусів та мікроавтобусів, що на 62% більше, ніж у травні 2024 року.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що частка нової техніки в цьому обсязі становила 43% проти 37% торік.

Найчастіше в частині нових автотранспортних засобів реєстрували:

Ataman – 27 одиниць;

Ford – 22;

Etalon – 13.

У частині вживаних:

Mercedes-Benz – 41 автобус;

Volkswagen – 17;

MAN – 13.

Загалом із початку року автобусний парк України поповнили 1030 автобусів та мікроавтобусів, що 41% більше, ніж за п’ять місяців 2024 року. Із них: нових – 459 (+11%); вживаних – 571 (+81%).

Як повідомлялося, у 2024 році автобусний парк України поповнили 2241 авто (-19% до 2023 року). З них: нових – 1296 (-24%); вживаних – 945 (-12%). Зокрема, у грудні український автопарк зріс на 330 автобусів. Це рекордна кількість за останні 35 місяців.