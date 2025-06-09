Митники із початку року виявили порушень на майже 6 мільярдів

Упродовж січня-травня 2025 року митні органи виявили 4 095 порушень митних правил на 5,7 млрд грн.

Про це повідомили у Державній митній службі.

Зазначається, що у 1 511 справах про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на майже 340 млн гривень. Зокрема:

промислових товарів на 192 млн грн;

транспортних засобів на понад 117 млн грн;

продовольчих товарів на понад 28 млн грн;

валюти на 2,2 млн грн.

Водночас у 750 справах, у тому числі заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 26 млн грн, стягнуто до бюджету 24 млн грн з урахуванням справ, розглянутих за попередній період.

Також на розгляд до суду митницями передано 2 349 справ про порушення митних правил на понад 2,8 млрд грн. За результатами розгляду справ судами, зокрема заведених у попередні періоди, конфісковано товарів та накладено штрафів на суму 2,1 млрд грн.

Як повідомлялося, у 2024 року Державна митна служба виявила 9 409 порушень митних правил на суму 18 млрд грн.