Негода знеструмила сотні населених пунктів у дев’яти областях

Станом на ранок 9 червня, внаслідок грози, граду та вітру були частково або повністю знеструмлені 508 населених пунктів у дев’яти областях.

Про це повідомила пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що бригади обленерго вже проводять аварійно-відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Водночас енергетики повідомили про зростання споживання електроенергії. Зокрема о 9:30 його рівень був на 2,5% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю. Цьому сприяло традиційне зростання енергоспоживання на початку тижня, а також хмарна погода у кількох регіонах, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Учора, 8 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,5% вищим, ніж у неділю 1 червня. Причиною цього була спекотна погода, що спонукала споживачів до використання кондиціонерів.

В "Укренерго" нагадали, що українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійні роботи на енергооб’єктах тривають.

"Сьогодні активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", – закликали енергетики.

Раніше в "Укренерго" заявили, що наразі запровадження графіків відключення електроенергії для населення влітку не прогнозується навіть в години пікового споживання у спекотні дні.