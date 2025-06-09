Нацбанк скоротив продаж валюти за тиждень до $639 мільйонів

Продаж доларів Національним банком із 2 до 6 червня знизився до $638,8 млн проти $653,2 млн проти тижнем раніше.

Про це свідчать дані регулятора.

При цьому Нацбанк не купував валюту.

Загалом від початку 2025 року НБУ продав із резервів уже $14,89 млрд, а купив – $35,63 млн.

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Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.

У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.