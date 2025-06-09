В Україні з’являться два нові підприємства з переробки зерна. Скільки це коштуватиме

Цього року в Україні побудують два підприємства з переробки борошна – на заході України виготовлятимуть борошно, на Полтавщині – крупи.

Про це повідомив директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський, передає Інтерфакс-Україна.

"Наразі на заході Україні будується підприємство з виробництва борошна твердих сортів потужністю до 150 тонн/доба із подальшою переробкою в макарони, а в Полтавській області очікується запуск крупозавода комбінованою потужністю до 100 тонн/доба", – розказав він в інтерв’ю агентству.

На думку очільника асоціації, в борошномельному бізнесі є ніші, на які варто звернути увагу.

"Коли говоримо про переробку зерна, треба пам'ятати, що це не лише борошно чи крупи. Це і комбіновані продукти: сухі сніданки, енергетичні батончики, крохмаль, суха клейковина, ферментні препарати на основі продуктів переробки зерна – дуже широка гама продуктів переробки ", – наголосив Рибчинський і додав, що головним пріоритетом при будівництві такого виробництва є наявність покупця.

За його інформацією, вартість будівництва млина чи крупозаводу в Україні стартує від $3 млн, але в Україні є приклади бізнесів і верхньої цінової планки – в $15 млн. У цю суму входить вартість обладнання, будівлі – основних фондів, без урахування оборотних коштів, які можуть сягати 50% вартості проєкту. Адже щоб запустити підприємство, потрібно придбати сировину, активно виходити на ринок, передбачити маркетингові витрати тощо.

Раніше міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль заявляв, що Україна може значно збільшити переробку різних культур. Завантаженість потужностей нараз складає лише 65%.