Нацкомісія знову зупинила ліцензію фінкомпанії, пов’язаної з добудовою об’єктів "Укрбуду"

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку знову зупинила ліцензію фінансової компанії "Житло-капітал", яка відповідала за фінансування добудови об'єктів "Укрбуду".

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалили в травні за невиконання розпорядження про усунення порушень, зокрема через неприведення структури власності у відповідність до ліцензійних умов.

"На час зупинення дії ліцензії заборонено створення нових фондів фінансування будівництва та збільшення кількості об’єктів будівництва в раніше створених ФФБ. Також не дозволяється укладати нові договори з довірителями. Водночас, ТОВ "ФК "Житло-капітал" не звільняється від виконання обов’язків перед довірителями, з якими вже укладені договори", – йдеться у повідомленні.

Як пише liga.net, компанія зараз оскаржує попереднє рішення про зупинення ліцензії, ухвалене через підозру в використанні грошей фондів фінансування будівництва не за призначенням.

Після банкрутства будівельної корпорації "Укрбуд" більшість недобудованих об’єктів будівництва передали до "Київміськбуду". ФК "Житло-Капітал" збирала з інвесторів кошти на будівництво квартир в житлових комплексах "Укрбуду" і виступала гарантом їхнього будівництва.

Зокрема, вона була управителем фонду фінансування будівництва таких житлових комплексів Укрбуду, як "Академ Парк", "Кирилівський Гай", Lake House, "Подол Град", Solar City, Twin House і Freedom. Також компанія керує фондами будівництва ще трьох житлових комплексів ("Садочок", Bright Life, "Голосіївська Долина"), які мають інших забудовників.

Як повідомлялося, наприкінці березня Кабінет Міністрів затвердив умови продажу пакета акцій акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд". У травні Фонд держмайна оголосив аукціон із приватизації "Укрбуду". Стартова ціна складає 262,65 млн грн.