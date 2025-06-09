Ексначальника управління Командування сил логістики ЗСУ викрили на незаконному збагаченні на 12 мільйонів

Державне бюро розслідувань спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції повідомили про підозру ексначальнику одного з центральних управлінь Командування сил логістики ЗСУ у незаконному збагаченні на понад 12 млн грн.

Про це повідомляє ДБР.

Зазначається, що у 2023-2024 роках колишній посадовець безпідставно набув активи, законність яких не зміг підтвердити.

Серед активів: 14 земельних ділянок у Київській області, квартира, автомобілі (Toyota Tundra, Skoda Octavia, Hyundai Tucson), а також українські облігації внутрішньої державної позики, оформлені на себе та на близьких осіб.

Крім того, під час обшуку за місцем проживання підозрювного виявили зброю та боєприпаси, який останній зберігав без передбаченого законом дозволу.

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Колишньому посадовцю повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України – незаконне збагачення, та ч. 1 ст. 263 КК України – незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.