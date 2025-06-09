Попит на пільгову іпотеку за програмою "єОселя" в десятки разів перевищує її можливості, – Гетманцев

Попит на пільгові іпотечні кредити за програмою "єОселя" в десятки разів перевищує її можливості, тому фінансування цієї програми доцільно збільшити.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram за підсумками засідання Комітету, присвяченого проблемним питанням у сфері кредитування.

"Є-Оселя" є успішною, однак вкрай недофінансованою програмою, попит на яку в десятки разів перевищує пропозицію. Необхідним є збільшення фінансування програми за рахунок неефективних програм Мінекономіки (наприклад, "кешбеку") та інших джерел", – написав Гетманцев.

Він також закликав переглянути низку умов програми, зокрема, розширивши дію пільгової ставки для військовослужбовців на мобілізованих.

"Також необхідним є вдосконалення дизайну програми шляхом усунення відверто дискримінаційних норм про збільшення відсоткової ставки для військовослужбовців, звільнених в запас. Також програму варто розширити на мобілізованих", – додав Гетманцев.

Голова Комітету також назвав нагальним питанням відновлення іпотечного кредитування, а також пожвавлення корпоративного кредитування.

"Прогрес в роботі очевидно є, але обсяг кредитного портфелю вочевидь недостатній і ринок не насичений дешевими кредитними грошима", – зазначив Гетманцев, анонсувавши рішення Комітету за результатами цього засідання.

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Як повідомлялося, від моменту запуску програми пільгової іпотеки "єОселя" у жовтні 2022 року, нею змогли скористатися понад 17 тисяч українців, а загальна сума виданих кредитів перевищила 28 млрд грн.

За весь час дії програми можливістю отримати кредит під 3% річних скористалися майже 9 тисяч військовослужбовців та працівників сектору безпеки – це понад половина від усіх позичальників. Також пільговою ставкою скористалися 1,3 тис. педагогів, 1,3 тис. медиків та 350 науковців. Під 7% кредити отримали 4,1 тис. громадян, які не мають житла, 0,6 тис. внутрішньо переміщених осіб і 0,4 тис. ветеранів.