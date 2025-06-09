Україна у травні закачала у підземні сховища понад мільярд кубометрів газу. Це у 1,5 раза більше, ніж торік

У травні обсяги закачування природного газу до українських підземних сховищ становили близько 1,1 млрд кубометрів, що майже у 1,5 раза більше, ніж у травні минулого року.

Про це свідчать дані ExPro.

Зазначається, що суттєве збільшення обсягів закачування газу пов’язано з активною підготовкою до наступного опалювального сезону. Враховуючи, що Україна вийшла з минулого ОЗП з рекордно низькими запасами газу в сховищах, є потреба у збільшенні обсягів закачування.

Наростити обсяги закачування вдалося за рахунок імпортованого ресурсу, який склав близько 45% від загального обсягу закачування у травні, або близько 500 млн кубометрів.

Решта – газ українського видобутку. Україна поступово відновлює видобуток газу після суттєвих пошкоджень внаслідок масованих російських обстрілів у лютому-березні, однак повернутися до рівня січня поки не вдалося.

За даними ExPro, запаси газу в українських підземних сховищах на початку червня становили 6,8 млрд кубометрів, сховища заповнені на 22%. Хоча цьогорічні запаси є все ще найнижчими за останні 11 років, відставання від минулого року поступово скорочується.

До початку опалювального сезону (1 листопада) Україні необхідно накопичити щонайменше 12,65 млрд кубометрів природного газу в сховищах. Однак, для сталого проходження зими при будь-яких умовах, запаси мають бути вищими, що потребуватиме збільшення обсягів імпорту газу, наголшують аналітики.

Як повідомлялося, внаслідок російських ударів по газовидобувній інфраструктурі у лютому 2025 року державне "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз", втратило майже 50% потужностей з видобутку газу. Частково його вдалося відновити.

Нагадаємо, у квітні Україна завершила сезон відбору газу зі сховищ. Він тривав з 1 листопада, коли в сховищах було 8,32 млрд кубометрів, та завершився 16 квітня на рівні 0,68 млрд кубометрів активного газу – найнижчому за всю історію роботи.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" має багато сценаріїв для проходження наступного опалювального сезону, у тому числі й з обмеженням споживання, але докладатиме зусиль, що не допустити такого розвитку подій.

До того член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.

За оцінками української редакції Forbes, для оплати цього імпорту "Нафтогазу" потрібно знайти близько 2 млрд євро. Наразі є домовленості про отримання близько 400 млн євро із цієї суми, компанія також веде переговори щодо залучення позик ще на 600 млн євро.