Гривня розпочала тиждень зниженням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок
Курс гривні знижується щодо долара та євро на початку нового робочого тижня.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 10 червня, на рівні 41,4919 грн/$, порівняно із 41,4018 грн/$ у понеділок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився на 10 копійок – до 47,3713 грн за євро. 22 квітня він оновив історичний мінімум, опустившись до 47,7653 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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