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Новини
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Гривня розпочала тиждень зниженням: Нацбанк встановив офіційний курс долара на вівторок

Офіційний курс долара та євро НБУ на 10 червня

Курс гривні знижується щодо долара та євро на початку нового робочого тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 10 червня, на рівні 41,4919 грн/$, порівняно із 41,4018 грн/$ у понеділок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.

Водночас курс гривні до євро знизився на 10 копійок до 47,3713 грн за євро. 22 квітня він оновив історичний мінімум, опустившись до 47,7653 грн за євро.

Читайте також: Гривня девальвувала за рік майже на 10%, але ситуація контрольована, – Гетманцев

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2221) гривня (1576) курс (1534) НБУ (9371) обмін валюти (733)


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Така собі немудряща, але улюблена народна банкірська гра!
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09.06.2025 16:11 Відповісти
БЕБ- бюро еконімічної безпеки ЄРМАКОМАРОДЕРНЯ усіма силами СБУ так саботажем українських членів комісії не дає проводити голосування з вирішальним голосом ЗА від закордонних представників.

СКАЖІТЬ - ТО ГРИВНЯ ТЕЖ СТРАЖДАЄ???
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09.06.2025 16:13 Відповісти
https://zn.ua/ukr/anticorruption/list-bez-dokaziv-jak-spetssluzhba-zlamala-dukh-vidkritoho-konkursu-na-direktora-bep.html

ЯК ВИРІШАЛЬНИЙ ГОЛОС ЧЛЕНІВ КОМІСІЇ ВІД ЄВРОПИ заторможений СБУ та неявкою членів комісії ІМЕНІ МАРОДЕРАТУ на засідання
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09.06.2025 16:14 Відповісти
за такі настирливі новини від ДТ мене знову може ЦН забанити - робимо висновки - ДЕ ВОНИ НА ЦН?
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09.06.2025 16:16 Відповісти
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: космічні ціни на цибулю, тарифний геноцид, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія «а ну спробуй прожити хоча б місяць», війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім же прийшов Зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, ну а зараз так взагалі все ЗЕшибісь
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09.06.2025 16:23 Відповісти
і у чому новина? звісно що і це ще не межа.За рахунок чого гривні зростати?
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09.06.2025 17:15 Відповісти

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