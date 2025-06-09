"Метінвест" Ахметова спрямував на підтримку України від початку великої війни більше 9 мільярдів

За понад три роки повномасштабної війни компанія "Метінвест" спрямувала на підтримку держави та її громадян 9,28 мільярда гривень.

З цієї суми 4,9 млрд грн витратили на потреби армії в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова, йдеться у звіті, який компанія опублікувала до свого 19-річчя 6 червня.

Крім того, спільно зі ЗСУ "Метінвест" працює над створенням ліній оборони: залучає фахівців, надає матеріали та спецтехніку. Так, на Донецькому та Запорізькому напрямках завдяки цій співпраці вже побудовано понад 200 км фортифікацій.

Також серед пріоритетів "Метінвесту" – підтримка ветеранів: за даними компанії Korn Ferry, Група є найбільшим приватним роботодавцем для захисників в Україні.

"Метінвест" пропонує захисникам безплатне перенавчання, підвищення кваліфікації, пільгові умови вступу до гірничо-металургійного університету "Метінвест Політехніка". Окрім того, ветерани можуть пройти фізичну та психологічну реабілітацію коштом компанії, а колективи навчають взаємодії з демобілізованими колегами. На програми адаптації ветеранів у 2025 році "Метінвест" планує спрямувати $550 тис., зазначається у звіті

Також на початку повномасштабного вторгнення у координації з Фондом Ріната Ахметова "Метінвест" запустив роботу гуманітарного проєкту "Рятуємо життя", який уже допоміг близько 516 тисячам мирних українців.

У межах цього проєкту завдяки донорам і партнерам в Україну доставлено приблизно 4 200 тонн продуктів, засобів особистої гігієни й речей першої потреби. Лікарні забезпечено медикаментами й обладнанням на 9,5 млн грн.

Серед інших важливих напрямів роботи компанії – фізичне та психологічне відновлення військовослужбовців і мирних жителів. Так, за програмою протезування, реабілітації та хірургії допомогу отримали майже 140 захисників і цивільних українців. А майже 2 670 постраждалих жінок і дітей змогли покращити своє ментальне здоров’я.

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Згідно зі звітом, попри втрату операційного контролю над активами в Маріуполі й Авдіївці та призупинення діяльності Покровської вугільної групи, "Метінвест" залишається найбільшим експортером України: торік компанія розпочала виробництво 20 нових видів продукції.

Також компанія залишається найбільшим платником податків у ГМК України: у 2024 році вона перерахувала 19,8 млрд грн, а у першому кварталі 2025 року до бюджету сплачено ще 4,4 млрд грн.

Крім того, щоб підтримати колектив, із 1 квітня 2025 року "Метінвест" підвищив зарплати на виробничих і сервісних підприємствах в Україні — до 20% залежно від категорії.

"Цьогоріч "Метінвест" відзначає 19 років своєї роботи, понад половина з яких пройшла в умовах війни в України. Повномасштабне вторгнення стало для компанії найважчим випробуванням. Ми втратили контроль над активами на окупованих територіях, але не втратили віри в країну. Тому продовжуємо працювати, адаптуючись до викликів часу: забезпечуємо українців роботою, сплачуємо податки до бюджету, підтримуємо Сили оборони та постраждалих цивільних", – розповів генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Як повідомлялося, група "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.