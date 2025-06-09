"Метінвест" Ахметова спрямував на підтримку України від початку великої війни більше 9 мільярдів
За понад три роки повномасштабної війни компанія "Метінвест" спрямувала на підтримку держави та її громадян 9,28 мільярда гривень.
З цієї суми 4,9 млрд грн витратили на потреби армії в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова, йдеться у звіті, який компанія опублікувала до свого 19-річчя 6 червня.
Крім того, спільно зі ЗСУ "Метінвест" працює над створенням ліній оборони: залучає фахівців, надає матеріали та спецтехніку. Так, на Донецькому та Запорізькому напрямках завдяки цій співпраці вже побудовано понад 200 км фортифікацій.
Також серед пріоритетів "Метінвесту" – підтримка ветеранів: за даними компанії Korn Ferry, Група є найбільшим приватним роботодавцем для захисників в Україні.
"Метінвест" пропонує захисникам безплатне перенавчання, підвищення кваліфікації, пільгові умови вступу до гірничо-металургійного університету "Метінвест Політехніка". Окрім того, ветерани можуть пройти фізичну та психологічну реабілітацію коштом компанії, а колективи навчають взаємодії з демобілізованими колегами. На програми адаптації ветеранів у 2025 році "Метінвест" планує спрямувати $550 тис., зазначається у звіті
Також на початку повномасштабного вторгнення у координації з Фондом Ріната Ахметова "Метінвест" запустив роботу гуманітарного проєкту "Рятуємо життя", який уже допоміг близько 516 тисячам мирних українців.
У межах цього проєкту завдяки донорам і партнерам в Україну доставлено приблизно 4 200 тонн продуктів, засобів особистої гігієни й речей першої потреби. Лікарні забезпечено медикаментами й обладнанням на 9,5 млн грн.
Серед інших важливих напрямів роботи компанії – фізичне та психологічне відновлення військовослужбовців і мирних жителів. Так, за програмою протезування, реабілітації та хірургії допомогу отримали майже 140 захисників і цивільних українців. А майже 2 670 постраждалих жінок і дітей змогли покращити своє ментальне здоров’я.
Згідно зі звітом, попри втрату операційного контролю над активами в Маріуполі й Авдіївці та призупинення діяльності Покровської вугільної групи, "Метінвест" залишається найбільшим експортером України: торік компанія розпочала виробництво 20 нових видів продукції.
Також компанія залишається найбільшим платником податків у ГМК України: у 2024 році вона перерахувала 19,8 млрд грн, а у першому кварталі 2025 року до бюджету сплачено ще 4,4 млрд грн.
Крім того, щоб підтримати колектив, із 1 квітня 2025 року "Метінвест" підвищив зарплати на виробничих і сервісних підприємствах в Україні — до 20% залежно від категорії.
"Цьогоріч "Метінвест" відзначає 19 років своєї роботи, понад половина з яких пройшла в умовах війни в України. Повномасштабне вторгнення стало для компанії найважчим випробуванням. Ми втратили контроль над активами на окупованих територіях, але не втратили віри в країну. Тому продовжуємо працювати, адаптуючись до викликів часу: забезпечуємо українців роботою, сплачуємо податки до бюджету, підтримуємо Сили оборони та постраждалих цивільних", – розповів генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков.
Як повідомлялося, група "Метінвест" Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потрібно від Метінвесту понад 5 млрд. ДОЛЛЯРІВ!
Це ахметкини в 2014 дуділи в донецьку за рашистку! Додудилися, що ахметка за кордом збільшує своі статки і крохи відраховує на захист Україні від того, що він і зараз грабує!
ці байки про щедрого проукраїнського ахметова - проковтне хіба що 73% охлос
🚛 Наша команда продовжує підставляти плече бойовим підрозділам.
Цього разу зустрілися з тими, кого давненько не бачили: з нашим «Єнотом», Сергієм Костинським, Олександром Погребиським, Павлом Казаріним і ще десятками військових артилеристів, розвідників та дронщиків. Тут і 27-ма, 43-тя та 47-ма артилерійські бригади, і хлопці-розвідники з 54 окремого розвідбату, і славетні ТРОшники зі 104 бригади, і 59 бригада СБС.
Усі вони працюють на кордоні, а там справжнє пекло, тому підмога їм потрібна була вже на вчора.
Ми підвезли їм вантаж, що допоможе стримувати російські «м'ясні штурми»:
▪ командно-штабний комплекс
▪ екскаватор
▪ пересувну авторемонтну майстерню
▪ 225 FPV-дронів
▪ 18 зарядних станцій
▪ 8 квадроциклів
▪ 4 квадрокоптери «Mavic»
▪ комплекс купольного РЕБу
Працюємо. Щодня. Злагоджено. Систематично.
ДОПОМОГА ЗСУ:
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24 - 5169330539480845 (Антоніна Бузіло)
Для ІНШИХ банків: 5375411218951692 (Антоніна Бузіло)
Коли ми починали історію з «Ванільним Цукорком» - це був просто детектор. Пік, сигнал, орієнтир. Потім - трохи складніше, трохи точніше.
А потім з'явилася історія з детектором «Аспірин-2», яка для нас почалася лише чотири місяці тому.
І от зараз - прототип наступного покоління. Тепер він не просто «чує» радіовипромінювання - він показує відео з ворожого FPV-дрона. Це означає, що військові можуть не лише отримати сигнал, а й побачити зображення - і зрозуміти, летить цей дрон до них, повз, чи взагалі в іншу сторону. Це не просто +1 до безпеки - це секунди на рішення, які можуть зберегти життя.
Так, ми вже маємо робочий прототип. Так, уже є тести. Але щоб запустити виробництво першої партії у 100 пристроїв потрібно трохи більше 1 мільйона гривень. І, як завжди, ми не просимо - ми ділимо відповідальність. Бо робимо це не для відео з ураженням цілі, не для «галочки» у звіті - а для того, щоб дати шанс нашим. Шанс встигнути - оцінити ситуацію та укритись від атаки, а значить - вижити й продовжити боротьбу.
Знаю, впораємось. Бо вже не вперше.
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4112 1895 1692