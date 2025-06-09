Корупція в "Харківобленерго": Затриманий під час спроби виїхати з України родич співвласника "Кварталу 95" вийшов під заставу

Підозрюваний в організації корупційної схеми у "Харківобленерго" Леонід Міндіч вийшов з-під варти після внесення за нього визначеної судом застави у розмірі 8 мільйонів гривень.

Про це повідомила керівниця відділу комунікацій Вищого антикорупційного суду (ВАКС) Олеся Чемерис, передає "Слово і діло".

"За особу, підозрювану в організації схеми мільйонних розкрадань на закупівлях АТ "Харківобленерго", внесли визначені 8 млн грн застави", – сказала вона.

Представниця ВАКС уточнила, що наразі підозрюваний вже вийшов з-під варти. Водночас на нього поклали низку обов'язків. Серед іншого, він має здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Як повідомлялося, детективи НАБУ затримали Леоніда Міндіча 3 червня під час спроби залишити територію України. Йому повідомили про підозру в організації схеми мільйонних розкрадань на закупівлях енергетичного обладнання для державного "Харківобленерго".

Наступного дня ВАКС обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 8 мільйонів гривень.

За даними ЦПК, Леонід Міндіч – двоюрідний брат Тимура Міндіча, співвласника "Кварталу 95" та давнього друга президента Володимира Зеленського. Народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") зауважував, що Леонід Міндіч є доволі близьким родичем співласника "Кварталу 95": саме Леонід Міндіч є власником квартири, у якій офіційно зареєстрований Тимур Міндіч.

За даними слідства, у 2021 році він взяв під особистий контроль проведення закупівель енергетичного обладнання в "Харківобленерго" та намагався поширити свій вплив на закупівлі такого обладнання іншими держпідприємствами енергетичного сектору.

"Керівник АТ "Харківобленерго", який вже є підозрюваним у цій справі, погодився виконувати вказівки організатора схеми та забезпечити укладення контрактів про закупівлю енергетичного обладнання (трансформатори, лічильники) з підконтрольними йому компаніями за цінами, вищими за ринкові у кілька разів", – зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше у цій справі повідомили про підозру 7 особам. Серед них – в.о. голови правління АТ "Харківобленерго" Костянтин Логвиненко, директор із загальних питань компанії, керівник відділу матеріального забезпечення, керівник відділу Харківської торгово-промислової палати, приватний оцінювач та двоє керівників комерційних підприємств.

За даними слідства, у квітні-вересні 2021 року керівник "Харківобленерго" забезпечив обрання двох "потрібних" компаній переможцями закупівель на постачання 11 904 одиниць трансформаторного обладнання та 79 425 одиниць електровимірювальних приладів (лічильників та допоміжного обладнання) за завищеною на 132,5 млн грн вартістю.

Часткове виконання цих договорів протягом 2021-2022 років завдало АТ "Харківобленерго" збитків на 12,5 млн грн. Наміри щодо заволодіння іншою частиною коштів, а саме 120 млн грн, були зірвані після запровадження режиму воєнного стану та проведення слідчих дій детективами НАБУ.