В Україні зростає попит на сезонних працівників: Які галузі потребують робочих рук найбільше?

В Україні від початку літа збільшилася кількість сезонних вакансій, а також росте кількість шукачів роботи віком до 18 років.

Про це повідомили у Державній службі зайнятості.

Загалом у Держслужбі наразі є 628 вакансій сезонного характеру, а кількість неповнолітніх у пошуках підробітку становить 123 особи.

"У професійному розрізі йдеться про підсобних робітників, педагогів-організаторів, стюардів (послуги в дорозі), плодоовочівників, робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва", – зазначається у повідомленні.

У відомстві уточнили, що за видами економічної діяльності найбільше вакансій у сільському господарстві, переробній промисловості, туристичних агентствах.

Загалом на початку року в Державній службі зайнятості налічувалося 47 тис. вакансій, а станом на 1 червня їх кількість зросла на 40% та становила 66 тисяч.

"Зростання кількості вакансій відбулося практично в усіх видах економічної діяльності. Найбільш суттєве збільшення спостерігається у сільському господарстві, будівництві, переробній промисловості та торгівлі", – додали у відомстві.

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Як повповідомлялося, за даними Держстату, розмір середньомісячної заробітної плати в Україні у першому кварталі 2025 року становив 23 460 грн, що на 24,1% більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року.