Ринок праці в Україні: Кількість резюме за місяць підскочила на 36%

На ринку праці в Україні за травень цього року зросла як кількість нових вакансій, так і резюме.

Про це свідчить червневий Макроекономічний та монетарний огляд Національного банку України, передає LIGA.net.

Так, кількість вакансій збільшилася на 7% у річному вимірі, а кількість резюме – на 36%. Це означає, що працівників стало більше, але й попит на них зберігається високим.

"Випереджальне зростання резюме дещо пом'якшило проблему браку працівників, хоча вона залишається суттєвою й надалі обмежує діяльність підприємств", – сказано в огляді Нацбанку.

Водночас зберігається значна невідповідність між професіями, що ускладнює ефективне закриття вакансій.

Зарплати зростають, але через інфляцію – не так швидко.

"Брак працівників і надалі підтримує зростання номінальних зарплат, проте висока інфляція зумовлює повільніше підвищення реальних зарплат", – зазначає НБУ.

Очікування працівників щодо оплати праці, за даними сайтів пошуку роботи та дослідження Державної служби зайнятості, наразі відповідають пропозиціям роботодавців, і це, як зауважили в Нацбанку, обмежує потенціал суттєвішого зростання зарплат у майбутньому.

Зважаюч на це, зростає роль нецінових методів залучення персоналу – компанії частіше пропонують житло, гнучкий графік, віддалену роботу тощо.

Раніше в Міністерстві освіти й наука заявили, що в Україні більше половини вакансій – для людей без вищої освіти.

До того стало відомо, що в Україні збільшується кількість вакансій із пропозицією житла для працівників. Так, із початку 2025 року роботодавці подали до Державної служби зайнятості вже 2 тис. вакансій із зазначенням, що своїх працівників вони забезпечують житлом.

Перед тим Державна служба зайнятості України оприлюднила тренди на ринку праці. Найбільш дефіцитними є кваліфіковані робітники та професіонали – тобто ті, які на основі середньої освіти здобули спеціальні вміння та знання, а також ті, які мають вищу освіту.