В Україні збільшується кількість вакансій із наданням житла для працівників. Де пропонують найбільше?

В Україні збільшується кількість вакансій із пропозицією житла для працівників. Так, із початку 2025 року роботодавці подали до Державної служби зайнятості вже 2 тис. вакансій із зазначенням, що своїх працівників вони забезпечують житлом.

Про це йдеться в повідомленні Держслужби зайнятості.

За аналогічний період минулого року цей показник був на 30% меншим і складав 1,5 тис. пропозицій. За весь 2024 рік кількість вакансій з наданням житла складала 3,5 тис.

Як зазначили в Держслужбі зайнятості, кількість вакансій на ринку праці помітно перевищує кількість офіційно зареєстрованих шукачів роботи, тому роботодавці шукають способи зацікавити потенційних працівників своїми пропозиціями.

Так, щодня на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості можна знайти понад 230 тис. пропозицій, тоді як кількість шукачів роботи, зареєстрованих у Держслужбі зайнятості, щодня становить близько 127 тис. українців.

Найбільше вакансій із наданням житла пропонують у столиці та Київській області. У Києві за звітний період було 330 подібних вакансій, наразі актуальними лишаються 148 варіантів з наданням житла. У області з початку року – 276 пропозицій, із яких 132 ще актуальні.

Серед інших областей з великою кількістю подібних вакансій – Полтавська, Дніпропетровська та Хмельницька – 67, 72 та 68 актуальних вакансій відповідно. Найменша кількість подібних пропозицій – на прифронтових регіонах.

Раніше повідомлялося, що єдиним сектором, де зараз відбувається зростання зайнятості, залишається державне управління та оборона. Кількість працівників у ньому досягла 2,6 млн осіб, що становить 23,8% зайнятого населення і пояснюється масштабною мобілізацією до Збройних Сил України.

До того стало відомо, що дві третини роботодавців в Україні, які планують наймати персонал у 2025 році, готові брати на роботу людей із інвалідністю. Найбільш відкритими до інклюзивного працевлаштування є великі підприємства.

Перед тим Державна служба зайнятості України оприлюднила тренди на ринку праці. Найбільш дефіцитними є кваліфіковані робітники та професіонали – тобто ті, які на основі середньої освіти здобули спеціальні вміння та знання, а також ті, які мають вищу освіту.