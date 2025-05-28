В Україні більше половини вакансій – для людей без вищої освіти, – МОН

Більше половини вакансій в Україні, які пропонують роботодавці, розраховані для кваліфікованих робітників.

Про це розповів заступник міністра освіти та науки Дмитро Завгородній під час конференції "Освіта нової України", передає Укрінформ.

"Більше половини всіх вакансій, які планують підприємства відкривати, – це кваліфіковані робітники, робітники з обслуговування машиноустаткування, найпростіші професії. Тобто це люди без вищої освіти.", – сказав Завгородній.

Водночас, за його словами, більшість безробітних в Україні, які зареєстровані в Державній службі зайнятості, – це люди з вищою освітою, які хочуть роботу, яка відповідає їхній кваліфікації, їхній освіті.

"А більшість вакансій, які повідомляються в ту саму службу зайнятості, – це якраз вакансії кваліфікованих робітників", – додав Завгородній.

Зокрема, за даними спільного дослідження МОН та міжнародних партнерів стосовно ринку праці, які навів Завгородній, 26% вакансій відкриті для кваліфікованих робітників з інструментом, 25% – для робітників із обслуговування устаткування, 12% – для найпростіших професій, 7% – для працівників у сфері торгівлі та послуг, 6% – для керівників, 4% – для технічних службовців.

Крім того, як зауважив Завгородній, роботодавці часто скаржаться на те, що знання фахівців не відповідають потребам ринку праці, а також на невелику кількість фахівців із тих чи інших спеціальностей.

Завгородній додав, що держава намагається вирішити питання такого дисбалансу, розвиваючи такий напрямок, як освіта дорослих.

Як повідомлялося, на початку травня Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щодо розподілення 540 млн грн субвенції в регіони для модернізації закладів професійно-технічної освіти.

Також стало відомо, що в Україні збільшується кількість вакансій із пропозицією житла для працівників. Так, із початку 2025 року роботодавці подали до Державної служби зайнятості вже 2 тис. вакансій із зазначенням, що своїх працівників вони забезпечують житлом.

Раніше повідомлялося, що дві третини роботодавців в Україні, які планують наймати персонал у 2025 році, готові брати на роботу людей із інвалідністю. Найбільш відкритими до інклюзивного працевлаштування є великі підприємства.

Перед тим Державна служба зайнятості України оприлюднила тренди на ринку праці. Найбільш дефіцитними є кваліфіковані робітники та професіонали – тобто ті, які на основі середньої освіти здобули спеціальні вміння та знання, а також ті, які мають вищу освіту.