Компанію-виробника серіалів "Гра престолів" та "Ейфорія" розділять на дві

Американський медіаконгломерат Warner Bros. Discovery оголосив про плани розділити компанію, звільнивши її від сплати податків, на дві публічні компанії, що дозволить кожній із них максимально використати свій потенціал.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Укрінформ.

Як зазначається, посилена стратегічна спрямованість та гнучкість покращать позиціонування відомих брендів у сфері розваг, спорту та новин, що сприятиме підвищенню вартості для акціонерів.

Так, компанія Streaming & Studios складатиметься з Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO та HBO Max, а також їхніх кіно- та телебібліотек. Вона зосередиться на продовженні масштабування каналу HBO Max, який зараз представлений на 77 ринках, а старт на нових ринках, запланований на 2026 рік, розвиватиме свій глобальний імпульс, інвестуючи у програми, які відрізняють та рухають платформу.

Друга компанія Global Networks включатиме провідні телевізійні бренди розваг, спорту та новин по всьому світу, включно з CNN, TNT Sports у США та Discovery, провідні безкоштовні канали по всій Європі та цифрові продукти, такі як прибутковий стрімінговий сервіс Discovery+ та Bleacher Report (B/R).

Компанія охоплюватиме портфель розважальних, спортивних та новинних телевізійних мереж і брендів, також їхні цифрові продукти, які на сьогодні охоплюють 1,1 млрд глядачів 68 мовами у 200 країнах і територіях.

Президент і генеральний директор Warner Bros. Discovery Девід Заслав обійме посаду президента та генерального директора Streaming & Studios.

Global Networks очолить фінансовий директор Warner Bros. Discovery Гуннар Віденфельс.

Обидва обійматимуть свої нинішні посади в Warner Bros. Discovery до розділення.

Очікується, що поділ буде завершено до середини 2026 року за умови виконнання інших умов та остаточного схвалення поділу Радою директорів Warner Bros. Discovery.

Слід зазначити, що американський кабельний канал HBO і стримінговий сервіс HBO Max офіційно не працюють в Україні.

Як повідомлялося, наприкінці січня цього року Національна рада з питань телебачення і радіомовлення збільшила список вебсайтів, які використовуються для надання доступу до заборонених в Україні медіасервісів Baskino, Filmix і HD REZKA.

У березні минулого року Україна приєдналася до низки держав, які будуть наповнювати платформу WIPO ALERT для протидії роботі сайтів, на яких порушуються права інтелектуальної власності.