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Новини
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Російський уряд збирається відбирати майно критиків влади, які виїхали за кордон

Російський уряд підтримав арешт майна критиків влади РФ, які виїхали за кордон

Російський уряд фактично підтримав законопроєкт, що дозволяє заарештовувати майно росіян, котрі виїхали за кордон, за критику політики російської влади.

Про це свідчить позитивний відгук уряду РФ до документу, схваленого в травні, передає The Moscow Times. 

Законопроєкт, до якого російські депутати в ході першого читання ухвалили внести низку поправок, буде доповнено конкретним переліком правопорушень, що тягнуть за собою конфіскацію майна.

Йдеться про дискредитацію армії РФ, поширення екстремістських матеріалів, зловживання свободою масової інформації, порушення порядку діяльності іноагента, пропаганду або демонстрацію нацистської символіки, розпалювання ненависті за низкою ознак, заклики до порушення територіальної цілісності Росії та ототожнення СРСР із нацистською Німеччиною, а також невиконання обов'язків власниками соцмереж. Цей список може бути доповнено.

Також поправки стосуються правових аспектів арешту майна тих релокантів, які ігнорують вимоги щодо виплати штрафів. Насамперед під можливу конфіскацію на суму штрафу потраплять фінансові активи, банківські рахунки та нерухомість тих, хто вихали з РФ. Арешт передбачається знімати після сплати штрафів.

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін раніше заявив, що "іноагенти", які виїхали з країни, "намагаються зруйнувати державу і наші цінності", продовжуючи отримувати дохід від рухомого та нерухомого майна на території Росії.

"Нам треба захистити країну від тих, хто виїхав, живе на гроші зарубіжних країн, які поставляють військову техніку Україні. Вони думають, що, коли вони поїхали за кордон, їх ніхто не дістане. Це не так", – заявляв Володін

Раніше стало відомо, що Мінцифри Росії запропонувало встановити заборону на дзвінки із закордонних сім-карток. Така заборона запроваджуватиметься за замовчуванням, і абоненту доведеться звертатися до свого мобільного оператора, якщо він хоче отримувати такі дзвінки.

До того повідомлялося, що росіянам заборонять авторизуватися на сайтах через іноземну електронну пошту.

Автор: 

конфіскація (347) росія (14449) арешт майна (117) релокація (35)


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Топ коментарі
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Коли вже на кацапстані повернуть кріпацтво ?
Всіх не згодних з владою - штрафувати, всіх згодним з владою - у стойло !
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10.06.2025 09:14 Відповісти
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Давно пора !
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10.06.2025 09:03 Відповісти
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10.06.2025 09:09 Відповісти
У другому блоці поправок прописана правова техніка арешту майна на випадок, якщо людина відмовиться виплачувати штраф. В першу чергу це торкнеться фінансових заощаджень, банківських рахунків і нерухомості виїхали громадян. Їх заарештують на суму несплаченого штрафу. Після того як порушник його погасить, арешт знімуть.
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10.06.2025 09:10 Відповісти
Ага, знімуть , як ту заморозку з пенсіоних заощаджень , яку обіцяють зняти кожен рік , а не знімімають вже протягом 10+років

Тіки пенсійний вік підняли
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10.06.2025 09:18 Відповісти
Я б взагалі з українською пенсією в 1800 грн мовчав
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10.06.2025 09:22 Відповісти
Коли вже на кацапстані повернуть кріпацтво ?
Всіх не згодних з владою - штрафувати, всіх згодним з владою - у стойло !
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10.06.2025 09:14 Відповісти
Тут не про незгодних, ось незгодний з владою Дмитро Медведєв, цілком собі веде свою пропаганду причому в західних ЗМІ.
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10.06.2025 09:19 Відповісти
Це хто незгодний, діма айфончик-алкаш?
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10.06.2025 09:24 Відповісти
Peter Grosman
Реєстрація: 09.06.2025 !
Вчора - роздуплився, сьогодні - вирішив включити умняка...
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10.06.2025 09:31 Відповісти
Нарешті ми щось перші придумали. Адже цю тему форсують прикормлені боти, волонтери і вояки вже давно, то хоч тут ми не копіпастимо рашку, а вона копіпастить нас.
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10.06.2025 09:30 Відповісти

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