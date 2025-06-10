Російський уряд збирається відбирати майно критиків влади, які виїхали за кордон

Російський уряд фактично підтримав законопроєкт, що дозволяє заарештовувати майно росіян, котрі виїхали за кордон, за критику політики російської влади.

Про це свідчить позитивний відгук уряду РФ до документу, схваленого в травні, передає The Moscow Times.

Законопроєкт, до якого російські депутати в ході першого читання ухвалили внести низку поправок, буде доповнено конкретним переліком правопорушень, що тягнуть за собою конфіскацію майна.

Йдеться про дискредитацію армії РФ, поширення екстремістських матеріалів, зловживання свободою масової інформації, порушення порядку діяльності іноагента, пропаганду або демонстрацію нацистської символіки, розпалювання ненависті за низкою ознак, заклики до порушення територіальної цілісності Росії та ототожнення СРСР із нацистською Німеччиною, а також невиконання обов'язків власниками соцмереж. Цей список може бути доповнено.

Також поправки стосуються правових аспектів арешту майна тих релокантів, які ігнорують вимоги щодо виплати штрафів. Насамперед під можливу конфіскацію на суму штрафу потраплять фінансові активи, банківські рахунки та нерухомість тих, хто вихали з РФ. Арешт передбачається знімати після сплати штрафів.

Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін раніше заявив, що "іноагенти", які виїхали з країни, "намагаються зруйнувати державу і наші цінності", продовжуючи отримувати дохід від рухомого та нерухомого майна на території Росії.

"Нам треба захистити країну від тих, хто виїхав, живе на гроші зарубіжних країн, які поставляють військову техніку Україні. Вони думають, що, коли вони поїхали за кордон, їх ніхто не дістане. Це не так", – заявляв Володін

Раніше стало відомо, що Мінцифри Росії запропонувало встановити заборону на дзвінки із закордонних сім-карток. Така заборона запроваджуватиметься за замовчуванням, і абоненту доведеться звертатися до свого мобільного оператора, якщо він хоче отримувати такі дзвінки.

До того повідомлялося, що росіянам заборонять авторизуватися на сайтах через іноземну електронну пошту.