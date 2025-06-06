Відріжуть від Google: Росіянам заборонять авторизуватися на сайтах через іноземну електронну пошту

Російський уряд розробляє другий пакет заходів щодо боротьби з кібершахрайством, у рамках якого планується обмежити використання іноземних поштових сервісів для авторизації на російських інтернет-ресурсах.

Про це пише The Moscow Times.

Суть ініціативи полягає в тому, щоб зобов'язати власників російських сайтів – юридичних осіб – використовувати для авторизації користувачів виключно e-mail адреси, зареєстровані в доменній зоні ".ru" або інших російських національних доменах. Це означає, що вхід через Gmail від Google стане неможливим.

Російськй уряд зможе встановлювати винятки із цього правила, проте конкретні критерії поки що не уточнюються.

Другий пакет антикібершахрайських заходів включає понад десяток ініціатив, але він поки знаходиться на стадії міжвідомчого узгодження і може бути скоригований за підсумками обговорення з профільними відомствами та представниками галузі.

На думку учасників ринку, ініціатива може створити незручності для користувачів, які звикли до іноземних поштових сервісів, насамперед до Gmail. Проте повної відмови від таких сервісів не потрібно: можна створити додаткову поштову скриньку в зоні ".ru" та налаштувати переадресацію. Багато російських сайтів зараз підтримують вхід через Gmail, однак за новими правилами користувачам доведеться вказувати додатковий російський e-mail.

За даними російського оператора зв'язку Yota, за дев'ять місяців 2024 року частка трафіку, що припадає на російські поштові сервіси, зросла до 69% проти 55% роком раніше. Однак Gmail залишався найпопулярнішим поштовим сервісом у РФ. На другому місці за популярністю опинилася "Яндекс Пошта", а замикала трійку лідерів "Пошта Mail.ru".

У лютому цього року стало відомо, що російський уряд заборонить співробітникам держорганів, банків та операторів зв'язку використовувати іноземні месенджери для службової комунікації чи спілкування з громадянами. Такі самі обмеження стосуватимуться власників соціальних мереж, агрегаторів товарів та послуг, сервісів розміщення оголошень.

До того повідомлялося, що операторів зв'язку в РФ зобов'яжуть передавати дані про користувачів, які заходять на заблоковані в Росії сайти.

Також повідомлялося, що за першу половину 2024 року російський "Яндекс" задовольнив рекордну кількість запитів від російської влади на розкриття персональних даних користувачів своїх сервісів.