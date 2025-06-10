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Новини
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Українці стали більше витрачати на літніх майданчиках ресторанів. За рік сума чеку зросла на 10%

В українських ресторанах помітно зріс чек на літніх майданчиках

Найбільше кафе та ресторани заробляють на літніх майданчиках у серпні. Зокрема, у 2024 році середній чек склав 681 грн за візит. Водночас навіть у травні цього року сума чеку помітно зросла.

Про це йдеться в аналітиці Poster за результатами опитування 1500 українських закладів, передає Forbes.

Зазначається, що через холодний травень місячний виторг закладів впав з 25% минулого року до 18% у 2025-му. Утім в грошах сума вища – 749 грн проти 681 грн роком раніше. Насамперед, це по пов’язано з інфляцією, пояснює співзасновник та CEO Poster Родіон Єрошек.

"У Києві та Львові заклади можуть працювати вже з квітня, кафе та ресторани в інших регіонах – змушені чекати до травня", – зазначив він.

За його словами, обмеження у квітні в регіонах – болюче питання для рестораторів, адже не дозволяє закладам активніше розпочати сезон. Київські та львівські заклади отримали у квітні 2024 року 16% виторгу з середнім чеком 620 грн, у квітні 2025-го – 14% з чеком 684 грн.

В Україні помітно виріс середній чек у ресторанах

У середньому літні майданчики забезпечують закладам 21% щомісячного доходу. Найуспішнішим для них є серпень – у цей період внесок майданчиків може сягати до 30% від загальної виторгу.

Poster – українська компанія, що створює програмні рішення для автоматизації закладів HoReCa. Серед продуктів – POS-системи, фінансова аналітика, CRM, QR-оплата, програмне РРО.

Як повідомлялося, у 2024 року лідери серед українських ресторанів та готелів збільшили свій сукупний дохід на 10% – до 28,22 млрд грн. До десятки найкращих потрапили шість мереж ресторанів, два постачальники готових страв та два готелі. Найбільше заробив McDonald’s.

Автор: 

доходи (479) ресторани (147)


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инфляция
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10.06.2025 11:50 Відповісти
чому би ні? в Києві і Львові війни немає, хіба що шахеди щоночі. Купа непридатних бородатих молодиків жлуктять пиво на тих літніх майданчиках
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10.06.2025 11:53 Відповісти
І ТЦК не бояться? Ах так, публіка ж заброньована, з відстрочками, непридатна - все по закону, громадяни які ходять з високо піднятою головою і нічого не порушують. Не те шо сцикуни підвальні - ті в ресторанах не показуються, щурі.
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10.06.2025 12:57 Відповісти

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