Українці стали більше витрачати на літніх майданчиках ресторанів. За рік сума чеку зросла на 10%

Найбільше кафе та ресторани заробляють на літніх майданчиках у серпні. Зокрема, у 2024 році середній чек склав 681 грн за візит. Водночас навіть у травні цього року сума чеку помітно зросла.

Про це йдеться в аналітиці Poster за результатами опитування 1500 українських закладів, передає Forbes.

Зазначається, що через холодний травень місячний виторг закладів впав з 25% минулого року до 18% у 2025-му. Утім в грошах сума вища – 749 грн проти 681 грн роком раніше. Насамперед, це по пов’язано з інфляцією, пояснює співзасновник та CEO Poster Родіон Єрошек.

"У Києві та Львові заклади можуть працювати вже з квітня, кафе та ресторани в інших регіонах – змушені чекати до травня", – зазначив він.

За його словами, обмеження у квітні в регіонах – болюче питання для рестораторів, адже не дозволяє закладам активніше розпочати сезон. Київські та львівські заклади отримали у квітні 2024 року 16% виторгу з середнім чеком 620 грн, у квітні 2025-го – 14% з чеком 684 грн.

У середньому літні майданчики забезпечують закладам 21% щомісячного доходу. Найуспішнішим для них є серпень – у цей період внесок майданчиків може сягати до 30% від загальної виторгу.

Poster – українська компанія, що створює програмні рішення для автоматизації закладів HoReCa. Серед продуктів – POS-системи, фінансова аналітика, CRM, QR-оплата, програмне РРО.

Як повідомлялося, у 2024 року лідери серед українських ресторанів та готелів збільшили свій сукупний дохід на 10% – до 28,22 млрд грн. До десятки найкращих потрапили шість мереж ресторанів, два постачальники готових страв та два готелі. Найбільше заробив McDonald’s.