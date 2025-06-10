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Новини
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На Дніпропетровщині викрили переплату майже 10 мільйонів під час закупівлі ліжок для військових

ДБР виявило переплату майже 10 мільйонів під час закупівлі ліжок для військових на Дніпропетровщині

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки повідомили про підозру начальнику Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, який погодив закупівлю двоярусних ліжок для військових за завищеними цінами.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, у 2023 році квартирно-експлуатаційне управління провело тендер на закупівлю 5 тис. ліжок для військових частин, що дислокуються на Дніпропетровщині. Переможцем торгів стала компанія з Києва, яка отримала за ліжка з державного бюджету 28 млн грн.

Однак, за висновками експертизи, ринкова вартість цієї партії ліжок становила близько 18 млн грн, а завищення ціни склало понад 30%. Таким чином, переплата державного бюджету перевищила 9,5 млн грн.

Начальнику Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, який "закрив очі" на таку різницю у вартості повідомили про підозру в недбалому ставленні військової службової особи до служби, що заподіяло тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану – ч. 4 ст. 425 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 8 років.

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У межах досудового розслідування встановлюється повне коло осіб, причетних до тендерної оборудки, а також напрямки використання майже 10 млн грн переплати.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та подання цивільного позову про відшкодування завданих збитків.

Автор: 

Дніпро (518) закупівлі (2656) ДБР (500)


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На Дніпропетровщині викрили переплату майже 10 мільйонів під час закупівлі ліжок для військових

Значить, покупці - не жмоти. Та й "на чай" треба давати.
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10.06.2025 11:25 Відповісти
Як там виготовлення ядерної зброї йде?
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10.06.2025 11:27 Відповісти
Масєнькі свінарчучкі Зеленського чи то все ще "барига" розкрадає гроші під час війни і не хоче зупеиняти війну, бо на ній наживається?
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10.06.2025 11:27 Відповісти
Поки реально цих мародерів не будуть розстрілювати,нічого доброго не буде.
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10.06.2025 11:27 Відповісти
В Украине не существует ни одного тендера без переплаты,ни *** одного,приезжают к тем,кто не со всеми поделился.
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10.06.2025 11:32 Відповісти
Який сенс в таких повідомленнях від ДРБ чи інших "антикорупційних контор" типу НАБУ, НАЗК?
Чим закінчуються ці "підозри"? Новою тачкою коханки чергового "антикорупціонера"?
Пишіть конкретно - кого, за що і на який термін позбавили волі. По факту. А оця пустопорожня видимість роботи слідчих, експертів, прокурорів, суддів та ще тисяч прикормлених коло них чиновників нікому не цікава і вже просто бісить людей.
Ви просто трутні.
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10.06.2025 11:42 Відповісти
Цікаво де ті ліжка взагалі? Усі військові купують за свій кошт або роблять нари із підручних матеріалів, спиляних самостійно, ніякі матеріпли не постачаються.
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10.06.2025 11:55 Відповісти
От треба було поділитися і було би все тіп топ. Беріть приклад з того що на яйцях по 17 заробив
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10.06.2025 13:45 Відповісти

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