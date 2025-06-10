На Дніпропетровщині викрили переплату майже 10 мільйонів під час закупівлі ліжок для військових
Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки повідомили про підозру начальнику Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, який погодив закупівлю двоярусних ліжок для військових за завищеними цінами.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
За даними слідства, у 2023 році квартирно-експлуатаційне управління провело тендер на закупівлю 5 тис. ліжок для військових частин, що дислокуються на Дніпропетровщині. Переможцем торгів стала компанія з Києва, яка отримала за ліжка з державного бюджету 28 млн грн.
Однак, за висновками експертизи, ринкова вартість цієї партії ліжок становила близько 18 млн грн, а завищення ціни склало понад 30%. Таким чином, переплата державного бюджету перевищила 9,5 млн грн.
Начальнику Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, який "закрив очі" на таку різницю у вартості повідомили про підозру в недбалому ставленні військової службової особи до служби, що заподіяло тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану – ч. 4 ст. 425 КК України.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі до 8 років.
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У межах досудового розслідування встановлюється повне коло осіб, причетних до тендерної оборудки, а також напрямки використання майже 10 млн грн переплати.
Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та подання цивільного позову про відшкодування завданих збитків.
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Значить, покупці - не жмоти. Та й "на чай" треба давати.
Чим закінчуються ці "підозри"? Новою тачкою коханки чергового "антикорупціонера"?
Пишіть конкретно - кого, за що і на який термін позбавили волі. По факту. А оця пустопорожня видимість роботи слідчих, експертів, прокурорів, суддів та ще тисяч прикормлених коло них чиновників нікому не цікава і вже просто бісить людей.
Ви просто трутні.